中正紀念堂轉型 李永得：5月徵圖凝聚共識

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）中正紀念堂轉型成為關注焦點，文化部長李永得今天在立院教委會上表示，5月底將有徵圖活動，透過各界創意整理之後做全面展覽，下一步將討論國立中正紀念堂管理處組織條例的修正。

李永得表示，5月底的徵圖必須在「去威權」的前提之下去做設計跟規劃。李永得強調，裡面的堂體跟銅像要不要保留，樓梯數量要拆或不拆，文化部都沒有設前提。

李永得表示，接下來是國立中正紀念堂管理處組織條例修正的問題，透過各界共識來修改相關規定條例。

中正紀念堂日前開展的新常設展「台灣言論自由之路」，將展覽和故總統蔣中正文物共存於同一展廳。李永得表示，現在進入中正紀念堂展覽室的感覺跟以前已經完全不同，「這是人民的歷史第一次進入這樣的空間。」

李永得表示，台灣民主之路一邊是介紹蔣介石，不諱言蔣介石對台灣的確有所貢獻；另一邊則是全民勇敢追求自由的過程，這兩者結合才會是「台灣言論自由之路」的全貌，也是多元史觀的展現。

李永得表示，原來展覽室名稱為「永懷領袖展視室」，40多年開張以來從來沒有變動過，前面還有一座小銅像，這次施工是把小銅像移走，「永懷領袖展視室 」則改為常設展廳，裡面放了中正紀念堂當年野百合學生運動的照片，「走進來面對觀眾的是所有人民的臉孔，而不是政治臉孔，這也是改變威權的氣氛。」

民進黨立委林宜瑾則在展覽中發現自己22歲的照片，「我還記得當時一週沒有洗澡的那件衣服的味道，我們都有義務共同承擔中正紀念堂的轉型。」

時代力量立委王婉諭也問到中正紀念堂轉型時間表；李永得表示，中正紀念堂轉型可以說從野百合學運就已經開始，中正紀念堂沒有一磚一瓦不是威權，「這個轉型不需要討論，這是文化部本身的職權。」（編輯：張雅淨）1110414