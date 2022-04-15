藍營高市長人選未定 黃健庭：原鎖定就是羅智強

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國民黨主席朱立倫（中）15日上午到高雄市議會出席台灣能源政策總檢討：走向「永續台灣」高雄場活動，並致詞。中央社記者曾以寧攝 111年4月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭今天分別出席高雄市活動。被問及市長人選，黃健庭證實原鎖定人選就是羅智強，羅某種程度也表達高度意願；現階段「保留跟在野政黨合作空間」。

黃健庭上午出席在國民黨高雄市黨部舉辦「藍海戰鬥營」高雄場，面對媒體詢及高雄市長人選議題。他表示，自己曾說3月底可望提出市長人選，當時就是鎖定羅智強，羅智強某種程度也表達高度意願，後來卻突然轉向桃園參選。

至於市長人選何時出爐，黃健庭說，沒有一定時間表，就像民進黨在非執政縣市首長人選也還沒定；國民黨沒有一定要急著很快出牌，目前持續徵詢黨內同志，也保留跟無黨籍、在野政黨合作空間，努力尋找有戰力、最有機會勝選的人。

朱立倫則是出席在高雄市議會舉行的「台灣能源政策總檢討：走向永續台灣」高雄場活動，接受媒體聯訪被問及高雄市長人選、以及是否有「御駕親征」可能，他表示，主席最重要的工作就是把全國的布局做好「每一個縣市都很重要」。

朱立倫說，會因應各地情況妥善規劃市長人選，選策會也會一一詳細徵詢。國民黨會努力集合所有力量，在高雄一定要找能夠「真正愛高雄、能夠跟高雄一起打拼、願意跟高雄一起戰鬥」人選。（編輯：孫承武）1110415