民進黨新北主委選舉 羅致政：對何博文表現有意見

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北26日電）民進黨新北市黨部主委選舉競爭激烈，由民進黨立委余天對上尋求連任，屬於湧言會的現任主委何博文。民進黨「英系」立委羅致政今天受訪說，「我們原則上還沒做最後的決定」，但對何博文的表現有些意見。

羅致政也說，初步聽起來，英系議員、黨員較願意支持余天。

對此，何博文告訴中央社記者，尊重羅致政的指教。

民進黨黨職選舉5月登場，羅致政今天接受媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，被問到民進黨新北市黨部主委選舉等議題時提到，「我們對現在主委的表現有一些意見」，但原則上還沒做最後的決定，不過初步聽起來，「我們下面的議員、黨員比較願意支持余天」，而英系這次沒有推人，到時候再決定要支持誰。

至於對何博文有什麼意見，羅致政說，何博文跟黨部的運作，與英系的互動沒有那麼密切，而且很多重要決策也沒有徵詢英系，既然這樣，保持一定距離就可以。

何博文則表示，擔任新北市黨部主委不是要與特定派系交好，是希望讓各派系團結在黨機器下運作，促成整個大局。

他說，過去兩年市黨部執委會、評委會，都沒有表決、拍桌叫罵，是與過去截然不同的。

何博文說，羅致政競選兩屆主委、兩屆立委，甚至政治上遭逢危機時，他都是全力力挺，不需要任何的條件與協調，對於羅致政的指教，都表示尊重。

對於民進黨在台北市長選舉的布局，羅致政說，「我們明確支持陳時中」，如果台北市能由衛生福利部部長陳時中出戰，那可能不只在台北，甚至能帶動整個北台灣的擴散效應。

黃光芹也問到，有人說前台中市長林佳龍是「一人卡三都」，這對林佳龍是否公平；羅致政認為，這對林佳龍不公平，因為他已表明不選台中市、新北市，是有些人一直在鴛鴦配。

羅致政也提到，希望民進黨支持者或派系，要懂得保護政治人才，否則就是在傷害黨，因為未來這些人才是要幫民進黨打天下、幫民進黨繼續執政的人。

此外，對於同屬英系的民進黨新北市議員參選人黃琳，因過去新黨背景，遭黨內人士質疑。羅致政說，不是黃琳主動要求選舉，而是英系拜託她出來選，而且黃琳工作認真，也有助黨擴大異溫層，不需要幫她貼標籤，況且隨著時間、年齡、社會環境不同，政治的成熟也是不一樣的。

羅致政也舉自身狀況，他說，在野百合學運之前，他個人的政治認同也是統的、甚至還在國民黨，但隨著野百合學運、天安門等事件後，面臨完全不同的考驗，因此每個人都有其政治認同立場轉變的過程。（編輯：楊凱翔）1110426