黃健庭：國民黨求最終勝選 勿陷入初選迷思

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨秘書長黃健庭今天說，初選並不是萬靈丹；辦理初選，有時候反而壓縮廣納賢才的空間，進而錯失最適合的人選；初選只是提名過程的方法之一，求「最終的勝選」才是目標，切勿陷入初選的迷思。

國民黨積極備戰年底縣市長選舉，已陸續提名部分縣市長參選人，但也在桃園市長人選上出現爭議，像是黨中央日前對外表示人選已排除表態參選的台北市議員羅智強，就遭到黨內部分人士的質疑，為何不辦初選，讓羅智強與表態參選的立委呂玉玲比拚。

黃健庭今天透過臉書表示，很多人對於這次縣市長選舉提名作業有所誤解，質疑為什麼不辦初選，衡諸過往經驗，初選除了容易被敵對政黨介入，造成民調失真外，更嚴重的是，初選過程難免造成對立，即使參選者很有風度，但各自的支持者仍可能心存怨恨，導致無法彌補的裂痕，失去基本盤票源，影響選戰結果，得不償失。所以，就連民進黨也是萬不得已才辦初選。

黃健庭說，因此，中常會在2月初就通過縣市長提名特別辦法，敲定「以協調代替初選」，找出最具勝選機會的候選人。協調當然要有科學、理性的評量，包括民調、地方幹部意見及候選人本身條件等為依據，具初選的精神，卻能避免負面效應。

黃健庭坦言，對黨中央而言，辦初選是最容易輕鬆的事，只要把全部有意願的人都放入初選，看起來公平就好。至於能不能產生最能勝選的人，一句「尊重初選結果」即可交代，但這絕非負責任的做法。

黃健庭強調，初選也並不是萬靈丹，現實是常常有具備參選條件的人選，會因為種種原因對參加初選躊躇；辦理初選，有時候反而壓縮了廣納賢才的空間，進而錯失最適合的人選。總而言之，初選只是提名過程的方法之一，求「最終的勝選」才是國民黨的目標，切勿陷入初選的迷思。

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黃健庭說，過去一個多月，國民黨克服種種困難，順利提名台南市議員謝龍介參選台南市長，以及楊鎮浯競選連任金門縣長，化解原本激烈競爭的態勢，也避免了初選可能帶來的撕裂，這就是成功地「以協調代替初選」。非常感謝立委陳以信、陳玉珍的謙讓，為「顧全大局」做最好的榜樣。

黃健庭指出，民進黨在雙北、桃園等非執政縣市，都還沒有提出人選，國民黨無須急著出牌。請大家沉住氣，相信國民黨追求勝選的決心。選策會一定會如金門、台南一般，在各縣市協調出最佳人選，千萬不要自亂陣腳、失了團結，中了敵營的計。（編輯：郭無患）1110430