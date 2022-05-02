媒體社論批藉疫牟利 民進黨抗議：扭曲政府防疫

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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨今天表示，「中國時報」發布社論「藉疫牟利 民進黨新型黨營事業」，透過沒有具名的社論企圖影射、扭曲政府防疫工作，民進黨嚴正抗議。

民進黨發言人林靜儀今天透過新聞稿表示，這種毫無證據隨意指控民進黨和民間企業的言論，就跟2012年為政黨鬥爭抹黑民進黨參選人和生技廠商如出一轍，即使後來司法還給當事人清白，仍嚴重傷害台灣生技產業。

林靜儀說，媒體是第四權，理應善盡查證責任，該篇社論藉「網友發現」和各種臆測，企圖用似是而非的文字帶風向，把依法必須透明公開的政治獻金戴上黨營事業的帽子；按照該社論邏輯，捐獻政治獻金給國民黨的企業，莫非也是「國民黨新型黨營事業」，這樣的邏輯荒誕不經。

林靜儀指出，連日來國民黨政治人物和特定媒體，企圖複製2012年宇昌、浩鼎案的攻擊，但只要翻開財產申報和查閱新聞就可發現，持有該公司股票的不乏國民黨政治人物，在毫無證據狀況下，企圖「抹綠」民間企業，進行政治鬥爭。

林靜儀表示，國民黨與特定媒體的行徑，對台灣的產業發展造成重大傷害，企圖複製過去的手段影響防疫工作，無法獲得民眾認同，更無助當前最重要的防疫工作。

對於民進黨的抗議聲明，中國時報截至晚間10時，未有回應。（編輯：林克倫）1110502