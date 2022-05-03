常務次長立院備詢遭辱罵 外交部籲尊重文官

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）外交部常務次長俞大㵢昨天在立院提到「中華民國台灣是主權獨立國家」，遭國民黨團總召曾銘宗質疑混淆國名，並怒批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子）。外交部今天表示，希望立委回歸理性問政，給予國家文官應有的尊重。

外交部認為，外交部同仁依法赴立院備詢，卻三番兩次遭受近乎人身攻擊的羞辱，外交部對此不以為然。發言人歐江安上午在例行記者會中表示，希望立委給予國家文官應有尊重，就像外交部同仁無論立委的政黨屬性，都很尊重每位立委一樣。

駐德代表謝志偉今天上午在臉書發文指出，一位台灣外交界前輩，為了「中華民國台灣」6個字，竟然被一個幾近抓狂的人在國會殿堂羞辱，被指著罵「你是肖仔」，讓人看了難過到不行。

謝志偉並說，「『台灣』是招誰惹誰了？出國被老共打壓，在家被老K嫌棄！看到『台灣』就抓狂的人，都幾十年了，也該「解瘋」了吧！」

歐江安對此表示，駐外館長透過個人臉書發表看法是屬於個人意見，對於館長在社群網站的個人意見，外交部表示尊重，不予評論。

外交部今天就國名說法指出，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑，有關台灣主權地位，蔡總統去年國慶演說已明確闡釋，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年，政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天「中華民國台灣」嶄新的樣貌。

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外交部指出，蔡總統於國慶演說中提出「四個堅持」，強調中華民國台灣做為主權獨立國家，其主權當然屬於台灣2300萬人民，中華民國台灣的前途，是由台灣人民共同決定，維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識。

外交部強調，外交部向來遵行台灣人民透過民主選舉的政治付託，未來將續捍衛國家主權、維護人民尊嚴、爭取最大國家利益、提升國際地位。（編輯：郭無患）1110503