民團籲速審海洋保育法草案 張宏陸：這會期排審

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綠色和平4日在立法院群賢樓門口舉行記者會，現場放置堆滿海洋廢棄物的大型展示櫃，指出台灣海洋保護區缺乏監管的嚴重性，呼籲立法院應在本會期加速審查已擱置超過兩年的「海洋保育法」。中央社記者王騰毅攝 111年5月4日

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（中央社記者王揚宇台北4日電）綠色和平今天指出，海洋保育不能一拖再拖，呼籲立法院加速審查海洋保育法草案；立法院內政委員會召集委員、民進黨立委張宏陸說，會在這會期排審，加速立法進度。

綠色和平今天在立法院群賢樓前召開記者會提到，近日小琉球發生海洋保護區內遭違法放置刺網，導致海龜死亡的不幸事件，凸顯海洋保護區缺乏監管的嚴重性。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳指出，台灣的海洋危機已迫在眉睫，希望立法院能盡速排審海洋保育法草案，遏止台灣海洋遭持續破壞，而且海洋保育不能一拖再拖，否則將面臨更嚴重的生態浩劫。

張宏陸接受中央社記者訪問時指出，這個會期會排審，時間約為5月16日至5月20日，他擔任輪值召委的那一週。

張宏陸也說，台灣現在有46個海洋保護區，但缺乏統籌管理，而漁業資源利用、海洋開發建設等，都需要有好的調查研究、分級制度，透過有品質、有效果的管理，才能讓海洋生態生生不息，永續發展。（編輯：翟思嘉）1110504