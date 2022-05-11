碳費徵收由大到小 張子敬要中小企業別太擔心

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（中央社記者郭建伸台北11日電）中小企業憂心實施徵收碳費的級距。環保署長張子敬今天在立法院表示，推動徵收碳費會考量到能量跟適應，碳費、碳盤查與查驗都會依循由大到小，向中小企業喊話「不用太擔心」，待會期結束將安排機會說明。

行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會今天聯席審查溫室氣體減量及管理法修正草案，張子敬在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，雖然政府規劃徵收碳費由大到小，但中小企業仍很憂心，詢問政府如何解決。

張子敬表示，因為推動徵收碳費會考量到能量跟適應，徵收碳費會依循由大到小；至於碳盤查與查驗會建立分級管理，一樣是從大到小，若是企業有供應鏈需求，有碳盤查需求，環保署會盡量擴增查驗機構量能，並在較低成本執行。

張子敬也說，中小企業不用太擔心，待立法院這會期結束，環保署將安排機會向企業說明。

媒體詢問，先大後小的「小」最快何時實施。

張子敬表示，環保署推動工作以減碳為目的，第一階段徵收碳費對象會占全台灣碳排5、6成，大家一起努力若能達成效果，就可分階段慢慢做，也不一定手段相同。

朝野立委爭相提出室氣體減量及管理法修正草案，今天立法院審查多達20個版本。張子敬表示，修法過程有很多溝通，可看到環保署最後送出版本與預告版本不同，立委若是早些時間提出修正草案，若可以的話會盡量修進去，盼審查過程減少爭議。

媒體詢問，環保署要減排到什麼程度才算效果好。

張子敬表示，減碳不只有企業責任，雖然對大企業會使用碳費、交易鼓勵減碳，但對小的碳排源未必會用同樣方式。

此外，修正草案明定事業單位提出自主減量計畫，可符合指定減量目標者將適用優惠費率，外界質疑恐影響減碳效益。張子敬解釋，當業者提出計劃並依查核點執行才會有優惠費率，沒達到要補繳，不會因為提出計畫就享有優惠。（編輯：蘇龍麒）1110511