上千座蔣介石銅像待處理 內政部：盼和解討論

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（中央社記者王承中台北11日電）促轉會任期將屆滿，未來內政部將主責清除威權象徵。民進黨立委王美惠今天表示，全台還有上千座蔣介石銅像未處理。內政部次長花敬群指出，希望能討論出可以和解處理的路徑。

促轉會任期5月底屆滿，行政院將由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接促轉會的業務。其中兩蔣銅像移除問題，將由內政部主責清除威權象徵。

立法院內政委員會今天審查土地法部分條文修正草案，邀請花敬群列席備詢。民進黨立委王美惠在質詢時指出，促轉會調查全台有1500餘座的蔣介石銅像，促轉會到現在也只處理了3成3，等於還有上千座銅像未處理，詢問內政部未來該如何處置。

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花敬群表示，政府會有基金跟制度來處理。他指出，在做轉型正義的過程底下，和解是最重要的價值，所以要有和解的心，處理這些事情才會順，如果有極端的觀念，都不會順，未來這項業務回歸內政部管理，希望對於威權象徵遺址，能夠討論出可以和解處理的路徑。

王美惠詢問，上千座未處理的銅像未來是要蓋公園處置，還是處理掉？花敬群指出，這當然還需要更多討論，愈討論會愈清楚。他表示，其實內政部的壓力很大，但遇到也要承擔起來。（編輯：翟思嘉）1110511