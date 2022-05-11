放寬雙重國籍任公職？銓敘部：非全面開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北11日電）媒體報導，立院三讀放寬雙重國籍國民任公職。銓敘部今天說，修法並非全面開放雙重國籍人員可任公職，只適用極少數國家特殊情形，並未改變現行公務人員不得兼具外國國籍的政策方向。

立法院會昨天三讀修正通過公務人員任用法部分條文，銓敘部今天透過新聞稿表示，媒體報導「立院三讀，放寬雙重國籍國民可任公職」，引發部分民眾誤解。

銓敘部澄清指出，這次修正公務人員任用法，只是因應極少數國家，例如阿根廷，因法令限制不准許放棄國籍而無法擔任公職者，為保障憲法第18條所定人民服公職權利而予以修正，並非「全面開放」雙重國籍人員得擔任公職。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銓敘部表示，現行任用法規定，具中華民國籍兼具外國國籍者，不得任用為公務人員。立法院昨天三讀通過的條文，規定雙重國籍人員因外國法律以致無法放棄該外國籍及取得證明文件，如已於到職前辦理放棄外國國籍，且經外交部查證屬實，仍得任用為公務人員，並以擔任不涉及國安、國家機密機關及職務為限。

銓敘部說，並非全面開放雙重國籍人員可以擔任公務人員，僅適用於極少數國家的特殊情形，並未改變現行既有「公務人員不得兼具外國國籍」政策方向。（編輯：謝佳珍）1110511