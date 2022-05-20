黃偉哲仍背選舉債務1700萬 林姿妙負債近2000萬

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（中央社記者賴于榛台北20日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊，台南市長黃偉哲仍因選舉背債新台幣1700萬元、高雄市長陳其邁債務則較前次減少約210萬元，宜蘭縣長林姿妙債務達1934萬7519元，主要為周轉金。

監察院今天公布第190期廉政專刊，內有多名縣市首長民國110年的財產申報內容。

黃偉哲與配偶劉育菁申報內容中，有位在台南市的土地、建物各1筆，並有1輛汽車；另有台南市土地與建物各3筆交付信託。

2人存款453萬1225元，並有總價額新台幣22萬9352元的基金受益憑證，累積已繳保費則為1606萬9322元；比較特別的是，還有前年申報一度漏列，於去年自動申請更正的選舉債務1700萬元。

陳其邁與配偶吳虹此次申報內容，有高雄市土地與建物各1筆，另信託位於高雄市的2筆土地、4筆建物；2人有1輛汽車，存款543萬3415元，並有事業投資200萬元。

債務部分，陳其邁僅剩房貸1109萬4159元，相較前次申報1319萬4635元，陳其邁減少了210萬餘元的債務，其中包含還清前次餘額為20萬8355元的信用貸款。

基隆市長林右昌與配偶吳秋英持有位在基隆市的2筆土地及6筆建物，2人有1輛汽車、存款843萬2501元，累積已繳保費74萬8688元，以及房貸2700萬207元。

2人另有1萬元的事業投資，並在珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值的財產中，申報1件價值為0元的「基隆及圖」。

林右昌也將位於基隆市的各3筆土地與建物、價額360萬元的國內上市上櫃股票，以及活期存款199萬4444元交付信託。

林姿妙的申報內容中，有5筆位在羅東的土地及1筆建物交付信託，存款66萬882元，累積已繳保費253萬409元；債務1934萬7519元主要為周轉金。

與前次申報相比，林姿妙存款少了近7000萬元，原來林姿妙在110年5月25日曾更正109年的申報資料，並在備註指出，存款部分計有宜蘭縣政府代管農地重劃經費專戶7筆共7000萬元，為宜蘭信用合作社營業部誤繕導致，非她名下財產，因此刪除相關資料。

林姿妙也在這次申報時於備註中說明，宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路房屋早已拆除10餘年，若以宜蘭縣政府財政稅務局函佐證，此屋於民國95年間已不存在；另外，包含宜蘭縣政府財政稅務局羅東分局財產歸戶查詢清單，以及財政部北區國稅局羅東所財產歸戶查詢清單，皆已註記消除或無該筆資料。

新竹市長林智堅與配偶廖欲伸在申報內容中，有3筆分別位於苗栗縣與新竹市的土地，以及1筆位於新竹市的建物。2人有3輛汽車，存款為336萬5127元，累積已繳保費268萬1957元，新增2筆債務共2640萬元，都是購屋所致。

林智堅於備註中說明，債務部分用原有土地抵押借款，用來支付購屋自備款。

新竹縣長楊文科與配偶甘秀美申報名下有3筆位於新竹縣市的土地，與2筆新竹市建物交付信託。

2人存款1210萬2870元，並有總價額147萬415元的基金受益憑證、價值44萬37元的3筆活期存款與黃金存摺，累積已繳保費達1206萬8803元；另有5筆總價額324萬9750元的國內上市上櫃股票交付信託。（編輯：翟思嘉）1110520