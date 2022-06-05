台灣斯洛伐克 8日擬簽署民事暨商事司法合作協議

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（中央社記者游凱翔台北5日電）斯洛伐克國會副議長勞倫契克訪團今天抵台，知情人士表示，此行除晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人外，8日將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」，展現兩國關係及雙邊情誼。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）上午率訪團抵台，推動台斯國會及城市交流，深化經貿及科技等各領域合作，勞倫契克發表簡短談話表示，斯洛伐克支持台灣，這次的來訪就是證明。

知情人士指出，此訪團是繼去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，斯國國會領袖率跨黨派重量級國會議員及最重要地方行政首長首度聯合組團訪問台灣，充分顯示斯洛伐克政府包含中央及地方以及國會對於拓展台斯兩國關係及深化雙邊情誼的高度重視。

此外，台斯去年8月3日完成簽署「刑事司法合作協議」，斯國司法部也同意今年與台灣簽署「民事暨商事司法合作協議」，將於6月8日簽署。

知情人士提到，勞倫契克及友台小組主席歐舒斯基均為台灣長期友人，歐舒斯基此行是第3次訪台，兩人於國會推動友台議案不遺餘力；斯洛伐克國會自去年外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案，且今年國會外交、衛生及歐洲事務三個委員會於一週內連續通過三個支持台灣參與WHA的決議文，肯定台灣防疫典範及援助烏克蘭難民的人道義舉，同時支持台灣參與世衛組織。

此外，去年台灣疫苗短缺之際，勞倫契克及歐舒斯基均敦促斯國政府捐贈台灣疫苗總計16萬劑，展現斯國國會對台灣的鼎力支持。

知情人士分享，訪團此行將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部次長石崇良等；游錫堃及吳釗燮將分別設宴款待。

另外，吳釗燮將頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。

其他行程包括參訪及拜會中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴省長與陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀市政建設。

針對台斯關係的緣起與近期發展。知情人士指出，斯洛伐克出生的冒險家貝紐夫斯基（Maurice August Benyowsky），在18世紀曾因緣際會造訪宜蘭冬山河一帶，開啟台斯關係歷史性第一類接觸。

知情人士表示，台斯1930年至1949年有外交關係，1993年斯國獨立後，雙方未建立正式外交關係，但互設代表機構。

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蔡總統在2020年5月20日連任就職，斯國會前副議長葛蘭德（Gabar Grende）表達祝賀，去年台灣太魯閣號事故造成重大傷亡，斯國外交暨歐洲事務部長科爾喬克（Ivan Korcok）、前副議長葛蘭德均表示哀悼。

此外，台灣防疫成效表現亮眼，斯國在歐盟各國中率先將我國列入防疫安全綠色國家名單中。對台灣參與WHA、UNFCCC等重要國際組織活動，斯國外交部也多表示支持。（編輯：翟思嘉）1110605