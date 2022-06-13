柯志恩：藍營高雄市長提名共識不足 朱立倫頭大

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，就她理解，黨中央有把她、孫文學校總校長張亞中等7人放入民調，這就表示地方共識不足，她認為黨主席朱立倫應該非常頭大，建議藍營在地議員應多溝通討論。

國民黨布局年底縣市長選舉，高雄市長提名人選尚未確定。目前孫文學校總校長張亞中最積極，但尚未正式表態參選；柯志恩也是被點名對象，但柯志恩曾表示參選並非生涯規劃，呼籲應在地優先；另外，國民黨立委陳玉珍日前也表達若沒人選，她可以上戰場。

對於高雄市長選戰，柯志恩今天上午在主持廣播節目「POP撞新聞」時表示，目前就她理解，黨中央應該有把她、張亞中、陳玉珍等空降的3人，以及高雄市議員陳麗娜、黃紹庭、前高雄市民政局長曹桓榮、國民黨中央委員孫健萍放入民調中。

不過，柯志恩表示，當民調放入7個人的時候，就代表地方共識不足，一個地區共識不足，距離選舉又只剩下5個月該怎麼辦，她認為剛從美國返台的朱立倫應該非常頭大。

柯志恩指出，高雄市長提名必須在地優先，因為時間非常急迫。例如資深議員今年可能要出來挑戰高雄市長陳其邁有很大難度，但如果能用這次市長選舉擴充舞台，明年備戰選立委是非常有機會的。

她表示，若是選擇空降人選，這個人本身要有意志，還要願意留下來長期經營，這也是目前很多人的心聲，否則對高雄人來說，好像是選舉跑下來，選完就走。這不是戰不戰、怯不怯戰的問題，國民黨需要長期規劃。

柯志恩指出，當民調的名單已放入7人，那就是地方共識不足，她認為國民黨高雄市議員應多溝通討論，告訴黨中央到底要什麼，而不是不要這個、不要那個，否則依照這樣的步調，很難得到協調。

柯志恩表示，就算有人民調最高，但國民黨已經講好是透過徵召的制度，所以民調只是參考，她認為最重要的還是在地議員的共識。（編輯：謝佳珍）1110613