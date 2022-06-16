張亞中：若當選高市長 向世界宣布高雄成非戰區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

孫文學校總校長張亞中（右3）16日下午出席「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長記者會」，他提到已準備好參選政見，現今兩岸關係惡劣，若未來當選市長，「我會跟全世界宣布高雄將成為非戰和平區」。中央社記者洪學廣攝 111年6月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄企業界今天舉行歡迎孫文學校總校長張亞中參選高雄市長記者會，他提到已準備好參選政見，現今兩岸關係惡劣，若未來當選市長，「我會跟全世界宣布高雄將成非戰和平區」。

國民黨高雄市長人選至今尚未出爐，孫文學校總校長張亞中下午2時出席「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長記者會」，前彰化縣長卓伯源、反萊豬醫師蘇偉碩、眾多企業代表也出席響應，他在致詞時提出「人民的高雄」、「公義的高雄」、「世界的高雄」等政見，若能正式獲黨中央提名，所有政策都已經準備好了。

張亞中指出，每次來高雄都有一些很令人感動的小故事，像是有次在高鐵站，走在前面的阿嬤突然轉過頭來，支持他參選市長。但他也發現許多人對於高雄前景相當憂鬱，甚至對國民黨至今沒有參選市長人選感到失望。若黨中央真的找不到人，「我早就已經做好準備」。

張亞中說，不管是自己或未來的其他高雄市長參選人，都應致敬歷任市長的好政見，且他對高雄市政早已有完整藍圖，「不僅要苦民所苦，還要解民所苦，利民所需」，這就是「人民的高雄」；自己雖然「不爭」，但不代表「不能承擔」。

他表示，自己已經跟國際專家講好，做好青年住宅建設的所有方案，要讓住者有其屋；若未來成為國民黨參選人，會立刻在高雄直接蓋一間青年住宅樣品屋，「所有藍圖都已經做好了」，要讓所有高雄年輕人能回到家鄉。

第二個是「公義的高雄」，張亞中承諾未來若參選高雄市長，「高雄政策就是當初選黨主席跟總統政策的縮小版」，像是軍公教退休金不能剝奪，未來若當選市長，軍公教退休金會有補償方案，且方案還會跟促進百業經濟掛鉤。

第三個則是「世界的高雄」，張亞中說，高雄應該面向世界，假如自己當選，會在中國各處設立辦事處，且還將選出一個「高雄大使」，幫忙推銷高雄；不過，現今兩岸關係惡劣，因此未來若當選，「我會跟全世界宣布，高雄將成為非戰和平區，高雄人命比政治立場重要」。

他也允諾，若自己當選市長，只會做4年就離開，但一定會在4年內請來高雄許多優秀人才跟青年擔任副市長等幕僚，並在2年內培養好接班人，「我是救援投手，投完就要幫助團隊走得更好」。（編輯：陳仁華）1110616