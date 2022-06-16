美電視專訪 吳釗燮：海峽中線長期確保台海和平

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部長吳釗燮昨天接受美國電視專訪，針對中國日前稱台灣海峽非國際水域及台海中線不存在，吳釗燮強調，長期以來，海峽中線確保了台海的和平穩定，中國近期挑釁行徑已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮本15日接受美國「新聞頭條」（Newsmax）電視新聞節目專訪，深入說明中國對台威脅、威權主義擴張、台美友好夥伴關係、台灣半導體產業對全球供應鏈的重要性等議題。「新聞頭條」已於台北時間今日在新節目「紀錄」（The Record）中播出專訪內容。

吳釗燮指出，中國5月上旬在台灣附近海域進行海上演習，軍機也持續入侵台灣的防空識別區（ADIZ），更多次飛越台灣海峽中線，升高局勢緊張。

針對中國日前妄稱台灣是中國的一部分，因此不存在所謂的「台海中線」、「台灣海峽也非國際水域」等挑釁謬論，吳釗燮強調，長期以來，海峽中線確保了台海的和平穩定，中國近期的挑釁行徑已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

吳釗燮表示，烏克蘭面對俄國的侵略充分發揮以小博大的精神，台灣深受啟發；台灣除持續發展不對稱戰力外，更將強化全民防衛與後備動員能力，展現政府及人民齊心保家衛國的堅定意志。無論中國是否或何時對台灣發起戰爭，台灣都隨時做好自我防禦的充分準備。

吳釗燮表示，台美關係持續穩固進展，美國基於「台灣關係法」及「六項保證」，向台灣提供防衞性裝備，協助提升台灣國防實力。此外，台灣生產全球九成以上最先進晶片，如果台灣遭受攻擊，全球供應鏈將因戰爭而中斷，美國與主要經濟體也會受到嚴重影響。

吳釗燮強調，台灣除有堅決的自我防衛的決心與能力，國際社會及民主國家的支持都有助維護台海的和平與穩定。

吳釗燮分析，中國企圖併吞台灣是典型的威權主義對外侵略與擴張，目標不只台灣，包括東海、南海及南太平洋島國也都是中國擴張的勢力範圍；僅靠第一島鏈不足以阻止中國威權政體的擴張，中國近期的軍事活動及與索羅門群島簽訂的安全協定，都凸顯中國擴張的野心。

吳釗燮強調，台灣站在捍衛威權主義威脅的最前線，不但必須對自己國家安全負責，也有責任與其他民主國家攜手合作，捍衛共享的自由民主價值，相信台灣與民主終將會獲得最後勝利。

外交部表示，美國有線電視及網路新聞媒體「新聞頭條」成立於1998年，電視頻道用戶逾7500萬戶，網路觸及人數每月超過1500萬人次。（編輯：蘇龍麒）1110616