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提名林耕仁選新竹市長 朱立倫下午會面確認

2022/6/21 11:12
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，黨內人士今天表示，黨主席朱立倫下午將與新竹市議員林耕仁會面討論做最後確認，若一切順利，預計明天中常會通過提名林耕仁參選新竹市長。

據了解，國民黨選策會明天上午將討論新竹市、苗栗縣、高雄市等地的縣市長提名。

黨內人士今天表示，林耕仁擁有國民黨新竹市議會黨團的支持，選策會也對林耕仁參選形成共識，預計明天中常會通過提名；林耕仁今天將北上與黨主席朱立倫會面，當面討論。

高雄市方面，智庫執行長柯志恩昨天南下拜會國民黨高雄市議會黨團時說，若獲徵召參選高雄市長，會全力以赴；原本參選意願極低的柯志恩，昨天的一番談話，被視為態度鬆動。

黨內人士說，柯志恩態度確實開始改變，因此近日會再與柯志恩溝通討論，若一切順利，最晚下週中常會將通過徵召。

苗栗縣方面，黨中央原本欲徵召立委徐志榮參選，但遭到婉拒，據了解，黨中央高層仍在協調，試圖完成整合，傳出訪美回台並完成居家隔離的朱立倫，明天將與有意參選的苗栗縣議長鍾東錦見面。（編輯：謝佳珍）1110621

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