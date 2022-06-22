質疑藍營高雄市長提名 張亞中：假民調傷害同志

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）國民黨高雄市長人選未決，有意參選的孫文學校總校長張亞中今天批黨中央不該用假民調傷害同志，假民調就是喪德、不把同志當同志，也是民主政治所不容許。

張亞中今天下午到高雄市議會拜會議長曾麗燕，談到國民黨高雄市長人選，他說，一個政黨應展現公正、公平、公開形象，用初選最公平，但現在黨中央便宜行事或方便黨主席提名，用所謂的民調決定，卻說不出民調是怎麼做的。

張亞中強調，他參選態度是「不爭、隨喜」，如果黨中央有人選，他也樂見，如果決定是國民黨智庫執行長柯志恩到高雄參選，他會祝她高票當選，但過程中，不該用假民調來傷害其他同志。

張亞中說，有句話「玩物喪志，玩人喪德」，做假民調就是玩人，沒人願意被人玩，假民調就是喪德、不把同志當同志，也是民主政治所不容許。

張亞中說，選舉是一時，但黨中央能否給人公平、公開形象很重要，如有參與黨部製作假民調或有民調公司受命製作假民調，希望能主動告知他，他會募款新台幣100萬元做為獎金酬謝，感謝對方讓國民黨有徹底改革的機會。

張亞中強調，他有意參選，是受到很多企業界和友人請託，因為高雄當時沒人參選，在地方跑了數個月，黨中央卻沒人表示任何關懷。如果因緣不到，有人打破因緣，他也只好對支持者說抱歉，「我是有心，而無力了」。

曾麗燕表示，希望黨中央盡快提名高雄市長人選，發揮母雞帶小雞作用，領導黨籍議員打年底選戰。

對此，尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁則說，現階段最重要是把市政和防疫工作做好，國民黨高雄市長人選等確定再評論。（編輯：郭諭儒）1110622