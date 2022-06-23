內政黑客松頒獎 花敬群：運用大數據改善社會議題

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（中央社記者陳俊華台北23日電）內政部次長花敬群今天說，「內政黑客松」是鼓勵民眾運用數據資料，提出解決或改善社會關切的議題。今年獲首獎的作品為「用大數據幫社會找方向」，可作為未來政府資源的調配策略。

內政部透過新聞稿指出，今天舉辦「2022內政黑客松-內政創新獎」頒獎典禮。花敬群說，「內政黑客松」主要鼓勵民眾運用內政部「國土資訊系統社會經濟資料服務平台」（SEGIS）資料，提出解決或改善社會關切的議題。

內政部表示，今年參賽作品67件，題材應用較以往更多元，除提供金、銀、銅獎項外，也新增「內政創新獎」， 以鼓勵內政部員工多運用數據資料，作為決策基礎，讓施政更符民眾所需。

內政部說，今年的金、銀、銅獎項14日已完成頒獎。獲得首獎作品為「用大數據幫社會找方向」，透過自動化快速整合與分析大量社會經濟資料，輔以AI建模，協助使用者了解關切議題的供需區位分布是否一致，以及該據點與周邊資源是否能滿足需求。

內政部表示，首獎作品可作為未來資源的調配策略，例如政府可藉此了解高齡者的分布，進一步評估社區關懷據點是否充足、位置是否適當等，獲新台幣12萬元獎金。

銀獎為「無人機空域風險地圖與安全飛行路徑」，獲7萬元獎金，是利用圖資搜集對飛行造成風險的因素，如建物高度、風速及電信信令人口等資料，建立一套空域風險地圖；透過風險標示，讓無人機玩家可安排更安全的飛行航線，也減少飛機失事時造成民眾傷亡機率。

銅獎為「who do互助-愛心存摺」，獲5萬元獎金，是建立服務供需配對平台，讓經濟弱勢族群提供服務給生活弱勢族群，例如替需人力協助的身障者打掃或送餐等，讓經濟弱勢族群與生活弱勢族群互助互利。

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內政部指出，今年新設的「內政創新獎」，由營建署「老天有眼，守護國土有你有我」獲獎金5萬元，是以既有衛星影像變異點進行區位分析，找出容易發生違規地點的共同特性，預測易遭傾倒廢土的高風險區位，作為後續義工加強巡守，或政府強化行政管理參考。

內政部說，今年參賽者運用內政大數據、電信信令人口統計模擬資料、數值地形圖及三維建物圖等多元內政資料，解決不同面向社會議題。（編輯：翟思嘉）1110623