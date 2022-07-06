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楊志良宣布將為COVID-19往生者舉辦超渡法會

2022/7/6 13:10（7/6 13:13 更新）
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（中央社記者王承中台北6日電）前衛生署長楊志良、國民黨立委費鴻泰、鄭麗文今天宣布，將在8月7日與台中本願山彌陀講堂合作，為新冠肺炎往生者舉辦超渡法會，也希望能撫慰往生者家屬的心靈。

費鴻泰、鄭麗文、楊志良及台灣新冠肺炎受害者權益促進會理事長李玉文等人，今天在立法院召開記者會，宣布將在8月初，要替因新冠肺炎過世的民眾舉辦超渡大會。

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楊志良表示，有很多新冠肺炎的往生者是因為政府該作為而不作為導致過世，而因為全世界最無情的政府，讓家屬不能見親人最後一面，所以希望能在8月舉辦法會，超渡冤死的亡魂，也希望能撫慰家屬的心靈。

費鴻泰指出，新冠肺炎至5日止，已造成7218人死亡，其中有些人走得非常匆促，且因為指揮中心不負責任也沒有方法，導致親人無法見到最後一面。而包含指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文等人，對此完全都沒有道歉，也沒有表達哀悼，呼籲政府應拿出良心來。（編輯：蘇龍麒）1110706

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