林佳龍推首都5大城市願景 提升台北與世界接軌能量

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（中央社記者溫貴香台北7日電）爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍今天持續推出首都願景的12門課「世界共好篇」，提出首都台北的5大城市願景SWEET Taipei，致力於提升台北與世界接軌的能量。

林佳龍下午在臉書推出首都願景的12門課「SWEET Taipei！世界共好篇」表示，疫情席捲全球，各國政府都急迫需要創新模式與新創科技，以適應疫情驅動的政府治理轉型，全球城市的發展正邁向「智慧治理」與「跨域整合」的關鍵時刻。台北必須因應這個發展趨勢，提出發展目標和願景。

他提出首都台北的5大城市願景SWEET Taipei，致力於提升台北與世界接軌的能量。SWEET是縮寫，內容包括：Smart Solutions City（S智慧解決城）、World Citizenship City（W世界公民城）、Entrepreneurial City （E創業友善城）、Event City（E盛會活動城）與Teen Ambassadors Exchange City（T青年大使城）。期盼打造台北成為亞洲第一的國際城市。

第一，Smart Solutions City（智慧解決城）：創設台北解決方案「T.S.政策平台」台北經驗，世界共享；設立台北國際plus整合窗口，由副市長主責，引入NGO代表、工商界團體，共同推動永續、科技、經濟交流等執行與合作。

第二，World Citizenship City（世界公民城）：打造台北世界數位公民計畫；在台北，要擇地建造實體的「世界公民廣場」，也要納入元宇宙概念，在元宇宙世界中建構「虛擬台北城」與「虛擬的台北世界公民廣場」，透過虛實整合，強化台北文化、經濟、外交印象，創造就業機會與商機；推動台北首都外交亮眼升級；建造台北為正體華語學習首都。

第三，Entrepreneurial City （創業友善城）：設立台北國際NGO中心、建立台北為國際企業亞太總部城市、設立台北亞太ESG與創新育成中心。

第四，Event City（盛會活動城）：打造台北成為國際一流盛會城市、建造台北成為印太民主旗艦之都、流行文化在台北匯流擴張。

第五，Teen Ambassadors Exchange City（青年大使城）：培育台北城市外交青年尖兵、台北加碼2030雙語國家計畫。

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他表示，疫情的衝擊下，世界生活秩序將慢慢改變及重建，SWEET Taipei是加速推動台北與世界的旗艦方案。「與世界共好」，是台北國際Plus的核心理念；「與國際共享」，則是台北國際Plus的實踐方式。

林佳龍說，要整合台北的跨界動能與智慧，用plus的思維突破區域限制，主動並積極地與國際共享交流，不僅要讓台北扮演真正領航台灣的角色，更要讓世界看見台北，讓台北被世界喜愛。（編輯：林興盟）1110707