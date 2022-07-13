綠委：日將延續安倍遺志 對台關係不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北13日電）民進黨立委王定宇今天說，日本首相岸田文雄延續前首相安倍晉三遺志，對中國採取強硬立場、對台關係不變；民進黨立委趙天麟表示，日本須跟台美等印太國家整合，這是主流民意，不會改變。

台灣新政協會上午舉辦「後安倍時期的印太戰略與台日中三邊關係」座談會。

王定宇表示，日本修憲派在參議院大選後，取得超過2/3席次，達到修憲門檻；在安倍的遺志中，修憲是重要一項，要將日本「自衛隊」入憲，中國已表達絕不接受，日本跟中國的衝突無法避免。

王定宇說，日本首相岸田文雄內閣檢討國家安保戰略，搭配日本國防預算倍增，提出要提升對威脅源頭打擊能力；岸田延續安倍遺志，對中採取強硬立場，今年也可能派駐自衛隊人員到駐台單位，這也可能導致日中矛盾。

王定宇指出，副總統賴清德到日本弔唁安倍，是37年來首度有中華民國副總統入境日本，證明中國對日本的干預力下降，也顯示岸田內閣承續安倍的立場、對台關係強化不變；岸田文雄未來3年沒有改組壓力，會提升與強化對台、美、印度、澳洲的合作。

趙天麟說，中國的窮兵黷武不只威脅台灣，也直接威脅到日本海空域安全，中國的海警法通過後，更是壓垮駱駝的最後一根稻草，在日本海域的漁民權益保障問題，都可能引發中國跟日本軍事衝突。

趙天麟表示，安倍的外交三支箭，堅實的美日同盟、俯瞰地球的外交關係、自由與繁榮的弧線，都會被延續下去，日本必須跟台灣、美國以及印太地區所有國家整合在一起；這是日本國內主流民意，不會因為個別政治人物或政黨派系更迭而改變。

台灣智庫諮詢委員董立文說，安倍是台日關係最重要支柱，也是台海安全國際化最重要推手，安倍先說服美國前總統歐巴馬，讓美國戰略重心向東移、後來也說服美國前總統川普採用印太戰略，台灣位在民主鑽石陣容的中間，扮演樞紐、第一島鏈最關鍵位置。

董立文指出，賴清德能到日本弔唁，雖說是安倍家族主動邀請、岸田政府同意，這有3個層面的意義，包括對日本宣示，岸田將繼承親美親台抗中路線不變；對台灣宣示，台日關係友好不變；對中國宣示，日本的印太戰略不變。（編輯：翟思嘉）1110713