蔡其昌發表新書日日台中款 描述經歷美景美食

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立法院副院長蔡其昌（右4）16日在台中舉行新書發表會，前交通部長林佳龍（右3）、民進黨籍立法委員張廖萬堅（右2）、林靜儀（左3）與無黨籍立委黃國書（右）、東華大學教授楊翠（左2）等人到場力挺。中央社記者郝雪卿攝 111年7月16日

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）立法院副院長蔡其昌今天在台中市中央書局舉行「日日台中款」新書發表會，他說，從出生到現在工作，都不曾離開過台中，書中介紹的都是他人生經歷的台中美食及美景。

蔡其昌6月出版第2本書「日日台中款」，下午在中央書局舉行新書發表會，民進黨新北市長參選人林佳龍、立法委員張廖萬堅、林靜儀、黃國書、東華大學教授楊翠、天下文化總經理林芳燕及台中市議員李天生、黃守達、張玉嬿、林祈烽、王立任、林德宇等人都出席力挺。

蔡其昌在會中致詞表示，他在台中海線成長，結果一直到大學、研究所，甚至到當兵、工作，都不曾離開過台中，這本「日日台中款」書中介紹的，便是他人生經歷的台中美食、美景。

蔡其昌指出，自己和林佳龍在台中是多年的政治夥伴，有競爭、有合作，但2人都是「台中款」，也曾與林靜儀到書中介紹的古典玫瑰園，邀請對方投入政治工作，還有楊翠是自己的學姐，在當年從事社會運動時，是相互扶持的夥伴。

蔡其昌表示，今天來賓都是自己生命歷程的一部分，非常感謝大家這些年來的合作、支持與努力，台中是他的故鄉，這座城市充滿了他的喜怒哀樂。

林佳龍表示，書中跟著蔡其昌從念書、結婚生子、工作，從海線、屯區、山城到市區，所串起的人生滋味，所走過的路與飲食的交集，讓他很感動，也是一本很有質感的書。

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林佳龍認為，書名「款」的意思，在台語讀來有款待、款式之意，特別飲食之道有一說，就是「南北呷飽、台中呷巧」，這也是一本值得「台中學」保存的書籍。

林佳龍說，他過去也曾出書「佳龍帶你遊台中」，從認識台中的土地、河川所孕育的生命，吸收的精華所形成的飲食文化，可以是一種有經有緯的互補，循著這座城市的飲食地圖，去感受在地創意與風味。（編輯：謝雅竹）1110716