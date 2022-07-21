蔣萬安證實 立委李貴敏、李德維加入團隊

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（中央社記者林長順台北21日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天證實，立法委員李貴敏、李德維加入競選團隊，他表示兩人都是在立法院非常好的同事，並肩作戰，相信他們的加入，溝通會更順暢。

蔣萬安上午參觀台北花市後接受媒體聯訪時，做上述表示。

蔣萬安指出，李貴敏是專業律師，長期協助企業或新創公司團隊法律諮詢；李德維關注教育議題，熟稔文化政策，有他們加入發言人團隊，未來對外溝通將會更順暢，更能代表團隊表達立場。

媒體詢問，大安文山區台北市議員參選人曾獻瑩兩年前公開反對蔣萬安，是否擔心她扯後腿。蔣萬安指出，他與黨內同志都是夥伴，當然是並肩作戰、一起合作，本來就會對一些議題有不同看法，彼此交換意見，現在有共同的目標面對年底選戰，大家全力拼勝選。

至於是否邀請國民黨副秘書長李彥秀擔任競選總幹事，蔣萬安表示，希望納入各方支持力量，一起加入團隊，大家都是台北隊，與其快速急就章找人進入團隊，更重要是找什麼人進來。

他說，民進黨台北市長參選人陳時中的團隊是「防疫破口隊」，有的人要大家不戴口罩、有的人要大家積極染疫、有的人協調3+11、有的人沒有做好準備就要大家和病毒共存、有的人不替萬華人說話，完全是傷害在地民眾感情。

媒體詢問，對陳時中昨天到萬華龍山寺參拜遇到抗議民眾的看法。蔣萬安指出，政治人物或民意代表遇到意見不同的民眾很平常，他幾天前也遇到有大姐當面跟他要DNA，他第一次碰到這樣的要求、覺得不好意思，他回應會加倍努力，積極爭取市民認同。

他表示，陳時中的競選團隊面對民眾陳情，展現出來是不同態度，嘴巴上講以民為先，實際上就是把民眾拖到旁邊，嘴上說「責任來我就扛」，但責任還沒來，民眾就被扛走。

媒體問日前被譏為「躺平族」的看法，蔣萬安表示，根本沒有躺平，他是積極拚搏到最後的戰士，所有優秀的議員面對選舉團結一致，大家都是台北隊，共同為勝選目標邁進。（編輯：李亨山）1110721