浪犬家寵管制失當 監委促農委會地方政府改進

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（中央社記者賴于榛台北23日電）監委田秋堇今天說，農委會長期未落實家犬寵物登記，也無法掌控特定寵物業者繁殖數量，作為有欠積極，且部分公立收容所長期任重病浪犬遭病痛折磨至死，未適度實施安樂死，核有違失，農委會與地方政府應改進。

田秋堇今天發布新聞稿指出，農委會因流浪動物每年耗費鉅資，民國110年編列了新台幣4億1000萬元預算，103至110年間也補助地方政府15億元，用以改善流浪動物收容設施，但若未加強源頭管控，流浪動物仍將源源不絕。

她說，經陳情啟動調查，發現台灣寵物犬已達153萬隻，但自民國88年起開辦寵物登記，至今20餘年，農委會對家犬仍未能落實寵物登記、建立寵物資料庫，也無法掌控特定寵物業者繁殖數量，對犬隻源頭管制的各項作為有欠積極。

田秋堇表示，以110年為例，寵物登記與領養數額約有20萬隻的巨大差距，但農委會無法確實掌握寵物繁殖業實際繁殖的胎次、數量、流向或有無非法販賣非自家繁殖的寵物，肇生源頭管制漏洞，核有違失。

她還說，農委會對於遊蕩犬隻數量所採用的調查設計及方法屢次更改，也讓所得數據難以做為政策與管理參酌依據。

田秋堇也指出，地方收容所收容的犬貓死亡率高，農委會應檢討及統一所內動物死亡率的計算方式，並強化收容所資料完整建置，增列記載動物入所、出所及死亡動物的生理狀態，確實探究死亡原因。

此外，田秋堇表示，公立收容所長期狗滿為患，民間狗場成為公立收容所過度飽和宣洩管道，導致部分縣市動保機關對民間狗場的管理查核態度消極，但民間狗場良莠不一，農委會應偕同地方政府協助、輔導民間狗場，並落實違法稽查，提升收容動物福利。

另外，田秋堇表示，依據動物保護法規定，收容動物雖不得任意宰殺，但在特殊狀況下仍得予以「安樂死」。

她說，調查發現，部分公立收容所長期以來，可能是不諳法令，或因部分民間團體主張不得執行宰殺收容動物的壓力，不依法對重傷病或罹患嚴重傳染病等收容動物執行安樂死，而是任其在痛苦中受折磨而死，嚴重違反動物福利，核有違失。

田秋堇表示，監察院日前已通過她所提的調查報告，要求行政院農委會督導各縣市檢討改進。（編輯：翟思嘉）1110723