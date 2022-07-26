監院邀學者談認知作戰 建議立法追查金流

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監察院外交及國防委員會25日邀國立台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋，以「認知作戰–從疫情到烏俄戰爭」為題演講，共有包括監察院長陳菊（右）在內等21位監委參加。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月26日

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（中央社記者陳俊華台北26日電）台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋25日在監察院演講時說，中國攻台必先進行認知作戰及資訊戰，需立法以追查金流；年輕人熟悉中國社群網站、影音媒體等，對敵我意識恐有負面影響。

監察院透過新聞稿指出，為增進監委了解認知作戰及資訊戰議題，外交及國防委員會25日邀沈伯洋以「認知作戰–從疫情到烏俄戰爭」為題演講，共有包括監察院長陳菊在內等21位監委參加。

沈伯洋表示，近年中國與俄羅斯的軍事作為，就是所謂的「兵馬未動，『輿論』先行」，藉由當前國際情勢及疫情變化，強化假訊息發布及議題操作，且方式推陳出新。

沈伯洋說，以俄烏戰爭的資訊戰為例，包括烏克蘭在內的多國人民，平時就是俄羅斯假消息的受眾，戰時則延伸為輿論戰。當多數國家支持俄國發動戰爭，或抱持雙方對錯尚難論斷的態度時，就能發揮中斷或延緩各國對烏克蘭國際援助的作用。

沈伯洋指出，俄羅斯發動戰爭前，就透過駭客建立適合當地的輿論管道；戰時則藉此散布各項陰謀論，當支持烏克蘭國家中，相當比例民眾接收並相信陰謀論，就能達成不相信政府及主流媒體氛圍的功效，待戰爭爆發，這些資訊管道就會充斥對烏克蘭不利的訊息。

沈伯洋表示，中國對台的軍事行動，承平時期先行建立接收資訊的管道，戰時就在這些管道投放各種相關爭議消息，這是台灣現階段須提防的重點。

沈伯洋說，進行認知作戰須有足夠資金挹注，但追蹤金流往往比資訊流困難許多，特別是當金流形成斷點時，便會使追查金流來源陷入困難，因此非常需要相關授權法案的推動及立法。

沈伯洋表示，中國攻台必先進行認知作戰及資訊戰；台灣民眾、尤其是年輕人，雖對中國不抱好感，卻非常熟悉中國各類社群網站、影音媒體等，這些管道散布「疑美論」、「仇日論」，待觀眾熟悉這類錯假訊息後，再釋放「友中」的資訊，對台灣人的敵我意識形成負面影響。

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監察院指出，座談會中監委王麗珍提及，NCC推行的「數位中介服務法」，能否有效遏止假訊息傳播並監督相關金流；監委趙永清詢問，如何有效反制及打擊假消息在網路社群的傳播；監委葉宜津則問，中國軍事及網軍的攻擊能力；監委范巽綠表示，應藉由全民國防，尤其是透過教育體系來強化敵我意識。

另外，監委田秋堇詢問，府院對於中國藉由兩岸學術交流進行統戰活動的瞭解程度；監委浦忠成認為，國軍政戰系統宣導敵我意識效果有限，政府應重視某些團體對中國過度親善情形；監委賴鼎銘、紀惠容則關心，面對中國網軍攻擊，如何由守勢轉為攻勢等。（編輯：翟思嘉）1110726