銓敘部：兼具美國籍者 仍不得任用為公務員

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（中央社記者陳俊華台北7日電）銓敘部今天說，前國安會秘書長蘇起近日在政論節目中指「5月修法，讓在美台僑任公務人員」，並非事實；依5月25日修正的公務人員任用法規定，民眾兼具美國國籍，仍不得任用為公務人員。

銓敘部晚間透過新聞稿表示，蘇起近日在政論節目發言指「5月修法養外交義勇軍，讓在美台僑任公務人員」，銓敘部要澄清，並非事實。

銓敘部指出，5月25日修正公布的任用法第28條第2項所定，具中華民國國籍兼具外國國籍者，得任用為公務人員，並以擔任不涉及國家安全或國家機密的機關及職務為限，須符合「無法完成喪失外國國籍及取得證明文件，係因該外國國家法令致不得放棄國籍」的要件。

銓敘部說，由於美國法令並未禁止其國民放棄美國國籍，所以民眾如果是兼具美國國籍，依任用法第28條第1項第2款規定，仍然不得任用為公務人員。

銓敘部表示，任用法第28條第2項規定，只適用於極少數國家，例如阿根廷等，因這些國家的法令限制其國民放棄國籍的特殊情形；整體而言，「公務人員不得兼具外國國籍」的既有政策方向並未改變。（編輯：翟思嘉）1110807