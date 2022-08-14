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柬埔寨求職詐騙頻傳 外交部官網設專區警告

2022/8/14 10:05（8/14 10:08 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）多位民眾控訴落入柬埔寨求職陷阱，遭毆打、性侵宛如「人間煉獄」。外交部特別在官網設置「海外求職陷阱宣導專區」，盼民眾強化自我保護意識。

外交部發布新聞稿指出，為提高民眾警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全，外交部積極配合行政院「柬埔寨求職詐騙跨部會專案小組」相關規畫，已於12日在外交部「全球資訊網」設置「海外求職陷阱宣導專區」。

外交部表示，專區彙集外交部及相關主政機關的新聞稿、近年實際案例、諮詢求助聯絡資料等，期盼增進民眾對跨國詐騙手法的警覺，強化自我保護意識，高度嚴防海外求職陷阱。

外交部在「海外求職陷阱宣導專區」結合網路求職、博奕輪盤、手機與錢財、警示號誌等圖像，提醒民眾切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博奕等工作，可能遭到護照被扣、行動受限、金錢損失、暴力威脅等。

專區另結合內政部警政署刑事警察局、勞動部等相關機關及駐外館處的諮詢與求助聯絡資訊。

外交部指出，「專區」也彙整自今年初以來，透過發布新聞稿、例行新聞說明會、臉書專文等多重方式，呼籲民眾慎防落入海外求職詐騙陷阱的內容；並提供近年發生在東南亞、中東、非洲及歐洲地區的案例，提供民眾參考。（編輯：楊蘭軒）1110814

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