藍委舉柬埔寨案例批新南向政策 外交部：無法接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）針對國民黨立委質疑政府未積極營救落入柬埔寨求職陷阱的台灣受害者，外交部表示，已多次呼籲民眾注意，日前並在官網設置宣導專區，外交部與相關駐外館處一直秉持同理心與兢兢業業態度，絕無罔顧生命。

外交部指出，特定立委以偏概全，宣稱「新南向政策原來攏係假」，說法不符事實，抹煞各部會長年努力的整體成果，外交部對上述說法無法接受，也深感遺憾。

針對國民黨立院黨團今天舉行記者會質疑政府未積極營救在柬埔寨受困的民眾，外交部發布新聞稿指出，自今年1月起，已多次透過發布新聞稿、回應說明、新聞例會等方式，呼籲民眾注意海外求職工作陷阱，並自今年6月召開跨部會會議以來，持續與相關政府機關研議解決方案。

外交部表示，12日已在官網設置「海外求職陷阱宣導專區」，彙整跨部會資訊提供各界參考。外交部強調與相關駐外館處一直秉持同理心與兢兢業業的態度，積極設法營救受害民眾，持續配合主政機關提供協助，絕無罔顧生命情事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，政府自民國105年起全力推行「新南向政策」，成效有目共睹，110年台灣與新南向國家貿易總額達到1490.78億美元，較109年成長37.58%，新南向國家來台就讀大專院校的人數也達到5萬7695人，較109年增加10.41%。

外交部呼籲，如果民眾有意前往東南亞地區工作，務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。（編輯：蘇龍麒）1110815