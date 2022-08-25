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九合一選舉29日起受理候選人登記 應繳交財產申報表

2022/8/25 10:00（8/25 10:35 更新）
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中選會指出，直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員選舉受理登記時間，為8月29日至9月2日每天上午8時起到12時止、下午1時30分起到5時30分止。（中央社製圖）
中選會指出，直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員選舉受理登記時間，為8月29日至9月2日每天上午8時起到12時止、下午1時30分起到5時30分止。（中央社製圖）
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（中央社記者陳俊華台北25日電）中選會今天發布111年直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員選舉候選人登記公告，從8月29日起至9月2日止，由各地選委會受理候選人登記，登記時應繳交財產申報表。

中選會透過新聞稿指出，這次直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員選舉受理登記時間，為8月29日至9月2日每天上午8時起到12時止、下午1時30分起到5時30分止。登記地點為候選人戶籍地選委會指定地點，候選人申請登記相關表件，已登載中選會及各地選委會網站，供候選人下載使用。

中選會表示，依公職人員財產申報法規定，申請登記為直轄市議員、縣市議員、直轄市長、縣市長的候選人，應在申請候選人登記時申報財產。

中選會說，依公職人員選舉罷免法規定，登記為候選人時，應備具選委會規定的表件及保證金，在規定時間內，向受理登記的選委會辦理；表件或保證金不合規定，或未在規定時間內辦理者，不予受理。

中選會提醒各候選人在申請登記時，應依法檢附公職候選人財產申報表，向受理登記的地方選委會提出，未依規定檢附候選人財產申報表，屬表件不合規定情形，地方選委會將依法不予受理。

另外，中選會指出，經政黨推薦的候選人，只能由一個政黨推薦，繳交的政黨推薦書也以由一個政黨推薦為限。

中選會表示，依選罷法規定設立的政黨，得推薦候選人參加公職人員選舉，經政黨推薦的候選人，應為該政黨黨員，並檢附加蓋中央主管機關發給該政黨圖記的政黨推薦書，在候選人申請登記期間內，向選委會辦理登記。

中選會說，選罷法相關條文及修法過程，尚無2個以上政黨得共同推薦公職人員選舉候選人的依據。

中選會表示，基於每一公職人員候選人只能由一個政黨推薦，候選人如由2個以上政黨推薦，或檢附2個以上政黨推薦書申請登記，將由受理登記的選委會函請候選人只能擇一政黨，並依限函復；候選人如未依限函復或未擇一政黨，將依非經政黨推薦候選人相關規定辦理。（編輯：謝佳珍）1110825

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