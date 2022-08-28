陳時中：社宅4年5.7萬戶 租金補貼加碼1500元

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，社會住宅4年要達6%國際標準，也就是5萬7000戶；其中，直接興建社會住宅達4萬戶，包租代管社會住宅1.5萬戶，政府包租民間住宅2000戶。另外，社宅租金調降10%；設籍台北市租金補貼每月加碼1500元。

陳時中競選團隊今天召開「挺樂齡、撐青年、助弱勢，台北安居123」記者會，公布居住政策。

陳時中競選總幹事吳思瑤說，台北居大不易，解決人民的痛中之痛，就是執政者的重中之重，競選團隊聆聽民意，與專家學者對話，並提出居住政策。

出席記者會的建築師崔懋森提到，台北市社會住宅占比2%，不到先進國家一半；台北市長柯文哲8年實際只增加1萬2337戶直接興建社宅，即使加計包租代管社宅5001戶，政見達成率僅34.68%。此外，包租代管社會住宅，柯市府媒合成效退步。

陳時中則承諾，社會住宅4年達6%國際標準，也就是5萬7000戶，這包括，直接興建社會住宅4萬戶，包租代管社會住宅4年總數1.5萬戶；政府包租民間住宅2000戶。

陳時中說，社會住宅租金調降10%；設籍台北市，租金補貼每月加碼1500元。蝸居家戶主動調查，居住條件全面改善；租屋困難對象，政府介入協助，陪同看屋安頓；老舊公寓增設電梯，專案輔導、補助提高。

陳時中表示，他的住宅政策大方向是希望吸引年輕人回流，在台北安居樂業，讓年輕人在台北拚事業時，居住成本不要太高，並減少租屋悲歌。

媒體問到，陳時中主張調降租金，如何確保社宅基金財源。陳時中說，要挺年輕人，政府當然要多出一些，年輕人在都市發光發熱，將來的稅金也會回饋給社會、都市，不是看單一事件就要將本求利，這樣對年輕人不盡公允，而是要看未來。

另外，台北市副市長黃珊珊今天正式宣布參選台北市長，市府局處首長幾乎到齊，媒體詢問陳時中是否認為行政不中立。

陳時中指出，市府在交接期，市府官員有一些到場，也是難免，他相信未來競選時，黃珊珊的分寸會拿捏更好。

媒體也問到，黃珊珊今天提到「有候選人到現在還在想製造金句」等語，似乎是針對陳時中。陳時中則說，「她針對我，我可沒有針對她，大家還是要心平氣和」；不過，陳時中的政策小組召集人管碧玲說，陳時中的團隊都在製造政策，但黃珊珊永遠忽視政策，只談論政治面。

對於媒體報導，前內政部長李鴻源將擔任黃珊珊的政策總顧問，管碧玲會前受訪說，樂見李鴻源出場帶動政策討論，希望李鴻源可以檢討柯市府8年執政，如此台北市政願景才有可能革新。（編輯：蘇志宗）1110828