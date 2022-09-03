藍質疑故宮南院放焰火違法 慶籌會：園區外施放
2022/9/3 13:09
（中央社記者劉冠廷、賴于榛台北3日電）2022國慶焰火移師嘉義縣，國民黨智庫今天表示，故宮身為國內首屈一指的博物館，卻容許南部院區施放煙火，還要自掏腰包維護，極不恰當，也非常危險，更有違法之虞。
國慶籌備委員會澄清表示，國慶焰火施放地依法選定，規劃在故宮南院園區外的台糖所屬空地，並非在院區內。
慶籌會指出，國慶焰火施放，一律以高標準看待安全問題，一切均符合相關規定並無違規情形，而施放地點、管制範圍及安全等，均經慶籌會及相關單位依規定勘查及會議確認。
國民黨智庫今天發出新聞稿，教文體育組召集人陳學聖質疑2018年嘉義縣辦台灣燈會曾於南院西北側放煙火，疑因風勢助長火星，發生過火災；2020年農委會又與南院合辦「古代的禮儀與樂曲」特展，花2700多萬元辦流水席，現場瓦斯桶與火爐對古物安全構成威脅，也曾挨批。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
陳學聖呼籲，故宮應守法自重，注意公共安全呵護館藏，尊重專業善盡博物館職責，維持世界級應有格調，不要「引火燒身」、「玩火自焚」，鬧出世界級大笑話。
陳學聖也表示，依「國立故宮博物院南部院區園區管理要點」規定，嚴禁於園區「燃放鞭炮、婚喪喜慶活動、曝曬衣物或其他物品者」，違者南院得予制止、拒絕入園或勒令離園。在園區燃放鞭炮，南院得予制止、勒令離園，那中央在南院院區放國慶焰火，誰來制止。（編輯：黃瑞弘）1110903
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。