加入黃珊珊競選團隊 李鴻源：非綠沒什麼不能合

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）6日宣布競選團隊政策總顧問為前內政部長李鴻源（左），媒體詢問是否意味「藍白合」，李鴻源表示，只要非綠、沒什麼不能合，只要政見對國家、北市好的，都很樂意提供自己意見。中央社記者鄭傑文攝 111年9月6日

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天宣布競選團隊政策總顧問為前內政部長李鴻源，是否意味「藍白合」，李鴻源說，只要非綠、沒什麼不能合，兩人是老友且否認透過宋楚瑜牽線合作。

黃珊珊上午舉行「首都再進化 都市再生新樣貌」政見發表會，並宣布邀請李鴻源擔任競選團隊政策總顧問。

李鴻源會中表示，以前任職內政部時的最深憂慮，就是北市若發生強震，有許多老舊住宅結構不安全，認為加速都更是必須面對的政策問題，但要拆別人房子就必須面對冗長溝通過程，黃珊珊說願意做此事，所以自己也很樂意和她討論相關政策議題。

「相信很多民選首長都有一把尺很難拿捏，到底想做對的事情，還是要做討好民眾的事情」，李鴻源認為，防災型都更是台北市民最優先順序議題，只要願意落實都是市民之福，但不能忽略「財務規劃」關鍵問題，並指北市房子和閒置空間都太多，未來將陸續提出相關政策和配套，且可作為北市府財務支撐來源，「讓北市漂亮以外，更重要的是安全」。

媒體會後聯訪詢問李鴻源昨天才幫國民黨嘉義縣長參選人王育敏背書政見，今天又力挺黃珊珊，是否意味「藍白合」，李鴻源表示，昨天是提供李育敏整合治水概念，並說「只要非綠的，沒有什麼不能合」，只要政見對國家、北市好的，都很樂意提供自己意見。

李鴻源指出，以工程師看問題角度，首先為「服務的是市民，提供的是重要意見，看的是有能力執行的人」，為了市民和國家好，任何合作都是可能的，要大家想法不要太狹隘，且自己更重要的是幫大家監督這些參選人。

媒體追問是否意味不支持民進黨台北市長參選人陳時中，李鴻源表示，當然不支持陳時中公廁政策，但他若要請益都更問題仍可互相討論，若真想做事者，自己會很樂意提供專業協助。

對於兩人合作是否透過親民黨主席宋楚瑜牽線，黃珊珊表示，她找李鴻源從來不用透過任何人，因兩人是長年好友，平常都有保持聯絡且常見面。

李鴻源也說，相識源於1996年，當時黃珊珊為省政府河川局團隊的律師，這20多年來他一直都是黃珊珊的顧問，並說他已許久未碰到宋楚瑜，自然也不知今天站台一事，同時說明他是國民黨的永久黨員，黨費也都繳完，若蔣萬安要討論相關政策，只要是為北市、國家好，都相當樂意提供專業意見。（編輯：方沛清）1110906