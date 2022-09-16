立法院將開議 考試院列退撫新制等9項優先法案

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（中央社記者賴于榛台北16日電）立法院第10屆第6會期將在23日開議，考試院發布新聞稿指出，今天已將公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案、專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正案等9案列為優先法案，函請立法院優先審議。

考試院表示，法案可分為5大類，皆涉及文官制度改革且具迫切性及重要性。

首先是「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」草案部分。考試院說，這是依公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，為民國112年7月1日以後初任公務人員建立全新退撫制度，並訂定相關配套措施事項規定；另配合修正「公務人員退休資遣撫卹法」及「公教人員保險法」相關規定。

第二是「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正草案。考試院表示，草案考量現職專技轉任人員的職涯發展，適度放寬其受調任職系的限制，且為因應未來政府機關置公職律師、公職建築師等職務需求，增訂相關職務法源依據，以利政府機關引進民間具實際經驗的優秀專技人員。

第三為「法律專業人員資格及任用條例」草案。考試院指出，草案是為落實司改國是會議決議，使法律專業人員來源一元化，以提升法律專業知能，並將法律專業人員的資格取得及任用予以統合規範。

第四是「公務人員任用法」修正草案。考試院表示，草案為因應少子女化趨勢，營造養育子女的友善職場環境，增訂在限制轉調期間的公務人員為親自養育3足歲以下子女，如符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地的機關，不受原轉調機關範圍限制。

第五是「典試法」修正草案。考試院表示，這是為提高法律規範強度，增加對違法舞弊人員的究責機制，增訂對國家考試違法舞弊人員加重刑度及考選部求償權規定。

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考試院指出，同時也修正公務人員考試法及專門職業及技術人員考試法相關規定，藉以對相關人員予以撤銷原處分並重啟考試程序。

考試院說，112年初任公務人員退撫新制相關法案，已於第5會期經司法及法制委員會審查通過，尚待黨團協商，未來在第6會期開議後，將積極協調立法院優先排案協商及審議，完成立法程序，以利政務推展；其餘6案也已函送立法院審查。（編輯：蘇志宗）1110916