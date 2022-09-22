民團籲犯保法修法盡速三讀 保障犯罪被害人權益

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院將於23日開議。民間犯罪被害人權益保障聯盟與朝野立委今天表示，犯罪被害人權益保障法草案已經司法及法制委員會初審通過、尚待協商，距三讀差臨門一腳，期盼能在這會期盡速通過。

立法院司法及法制委員會5月12日初審通過犯罪被害人保護法修正草案，不過，針對犯罪被害人保護命令、犯罪被害補償金、媒體報導規範等條文，未達成共識，因此保留，全案須交由黨團協商。

民間犯罪被害人權益保障聯盟今天與立委李貴敏、吳玉琴、邱顯智、邱臣遠等人召開「改革尚差臨門一腳，犯保法案儘速通過」記者會，希望立法院新會期能盡速通過犯罪被害人權益保障法草案，這樣對犯罪被害人的權益，能有更好的制度保障，也能讓犯保協會更健全。

聯盟指出，這次修法不但創設了犯罪被害保護命令制度、擴大保護服務範圍，且根據犯保協會公布的112年度工作計劃重點中，包括建置開放式轉介通報平台、擴大一路相伴法律協助服務範圍等項目。

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聯盟指出，由於這對於人員及預算的需求會有所成長，建議在關於預算的條文中，要增加「依業務需求及業務發展逐年編列」的規定，支應未來修正通過後的服務擴張。

對於修法建議，聯盟指出，希望接觸被害人的服務人員，應有創傷知情教育培訓；檢察機關應主動告知被害人件承辦進度；加害人有出獄、脫逃等情形應通知被害人；明定檢、警於24小時內通報犯保組織的義務；性私密影像的強制處分，應有較明確的規定等。（編輯：翟思嘉）1110922