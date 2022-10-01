第3艘沱江級量產艦 預計12月底前下水

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（中央社記者游凱翔台北1日電）國艦國造、被稱為是航艦殺手的沱江級艦第2艘量產艦「富江艦」，已在9月21日下水，國防部今天表示，第3艘預計12月底前下水。

國防部長邱國正5日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，書面報告書昨天送抵立法委員辦公室。

有關國機、國艦興建進度，國防部在報告書中指出，新式高教機規劃今年接收8架，截至9月已完成5架交機，持續依期程節點完成交機目標。

國艦方面，第2艘高效能艦艇（沱江級富江艦）已於9月下水，第3艘預計於12月底前下水。新型救難艦3月已安放龍骨，預計明年6月底前下水；潛艦國造均依節點，持續執行建造及裝備在廠接收測試。

沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104年服役，經多年研改，量產首艦「塔江軍艦」109年12月下水，有別於原型艦，塔江艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快炮及方陣快炮，更配備由中山科學研究院研製的海劍二防空飛彈，使塔江艦同時具備對空、對海攻擊能力。

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國防部規劃，今年起至115年止將再籌獲10艘沱江級艦，並於今年4月舉辦網路命名及票選活動，5月公布結果，統計最高前10名，依序為「安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江」，海軍將此列入艦艇命名參據。

「富江」取名自花蓮縣富源溪，是秀姑巒溪的支流之一。「富江」與知名日本漫畫家伊藤潤二的作品「富江」同名，曾經引起網路熱烈討論。（編輯：郭無患）1111001