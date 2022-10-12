暫行條例首例 不動產更名登記回歸宗教團體名下

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（中央社記者陳俊華台北12日電）宗教團體不動產處理暫行條例施行後，內政部昨天囑託新店地政事務所，將新店教會三民堂更名登記為財團法人中華基督教行道會所有，讓因故延宕了35年的不動產，回歸登記在法人名下。

內政部上午透過新聞稿表示，新店教會三民堂權利歸屬審認案件，是依照「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」規定，經由宗教團體主管機關內政部、不動產所在地的新北市新店區公所，與提出申請的中華基督教行道會，同步在8月15日起公告40天，無人提出異議後，由內政部囑託新店地政事務所辦理更名作業。

內政部說，全國各地截至9月30日止，已有143家宗教團體登錄797筆申請，並由各該主管機關辦理審認作業，相關辦理進度可在「全國宗教資訊網」申請專區查詢。

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內政部提醒各宗教團體，如果有以自有資金購買、受贈、或有證明文件證明是宗教團體所有，而以自然人名義登記的不動產，務必依暫行條例規定，在條例施行2年內，也就是113年6月9日前，向主管機關申請權利歸屬審認。

內政部指出，符合暫行條例規定的宗教團體，只要在施行2年內提出申請，透過囑託不動產更名或限制登記的行政作為，就能保全財產不會淪為私有。（編輯：謝佳珍）1111012