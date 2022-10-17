藍委質疑高端合約保密期太久 審計部：尊重衛福部

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（中央社記者陳俊華台北17日電）國民黨立委質疑高端疫苗採購價格過高，要求盡快解密。審計長陳瑞敏引衛福部長薛瑞元日前的話表示，商業合約保密期限到，就會公開採購價格，「這部分尊重衛福部」。

審計部日前送交立法院的疫苗採購執行情形專案查核報告中，指高端疫苗多次延遲交貨、衛福部遲不開罰，以及衛福部以「密件」封存疫苗採購合約30年。審計部建議在不違反保密條款下，適時公開疫苗採購情形，增進採購資訊公開及透明。

立法院財政委員會今天邀審計部審計長陳瑞敏列席進行業務報告，並備詢。

賴士葆質詢時表示，今年第一季疾管署對高端完成十多次驗收，高端交貨逾期30天卻未開罰。陳瑞敏說，沒有開罰的部分，已提出審計意見；審計部官員也說，審計報告發出去後，衛福部在111年3月24日答復審計部時，就已經開罰。

賴士葆指出，高端110年度的年報中就寫明，高端疫苗生產成本每劑新台幣195元，賣給政府一劑736元，賺了3.5倍以上、吃定政府，前衛福部長陳時中為什麼買這麼貴？這是上市公司公開資料，還有必要保密30年嗎，應盡快解密，「陳瑞敏不是陳時中小弟」。

陳瑞敏表示，上市公司的年報屬於金管會的事，審計部會監督預算執行及採購契約，衛福部長薛瑞元日前說過，只要商業合約的保密期限到就會公開，這部分尊重衛福部，「我已經善盡審計職責」。

國民黨立委李貴敏則問，審計部去看疫苗採購資料有沒有塗黑？陳瑞敏說，沒有遮蔽，所有資料衛福部都有提供。李貴敏追問，高端疫苗成本不到200元，政府卻買700多元，是誰做的決策？陳瑞敏表示，指揮中心有成立採購小組，包括專家、工程會都在裡面，陳時中是主席。

李貴敏指出，依預算法規定，針對「物品或勞務之提供者」，審計機關及中央財政主管機關得實地調查，並得要求提供報告，她問審計部是否可以去查高端？

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陳瑞敏說，高端是私人企業、上市公司，審計部是監督政府預算，審計部無法查高端，且高端接受政府補助是屬研究案，疫苗則是採購案。

國民黨立委費鴻泰質詢時說，500萬劑的高端疫苗，有1/3是高端生產、2/3是其他廠商代工，產能有問題，審計部對高端採購案高高舉起、輕輕放下，他會安排專案報告讓審計部清楚說明，如果找不出延遲交貨的原因，就是審計部不認真，「不去追究失職人員，就是你們失職」。（編輯：翟思嘉）1111017