宣示長住高雄 柯志恩：本來就是該回家時候

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，選上市長一定會長住高雄；若沒有選上，職業規劃也會以高雄為基礎留在高雄。對北漂40年的她來說，本來就是該回家、回到南部的時候。

柯志恩昨晚在鳳山五甲龍成宮舉行廟口開講時說，看到那麼多民眾支持，無論選舉結果如何，未來一定會長住高雄，與市民站在一起。

柯志恩公教軍警消後援會上午成立，柯志恩出席並接受媒體聯訪表示，選上市長後，絕對長住高雄；如果沒有選上，職業規劃也會以高雄為基礎。留在高雄，對一個北漂40年的她來說，本來就是該回家、回到南部的時候。

對於是否在高雄置產，柯志恩說，現在高雄房地產很貴，雖然「千金難買早知道」，但會做這項考量。至於選在哪？她說，會選擇喜歡地點，可以提供她很多慢跑場域的地方，那樣比較方便。

被問到家人會否從美國回來幫忙助選？柯志恩說，兒子9月已有回來，丈夫和女兒應該也都會回來，但要怎麼助選，要再開家庭會議討論，尊重家人意願。

高市府昨天新聞稿提及高雄財政績效有多項六都第1。柯志恩認為，最重要是市民是否覺得過得更好，從事批發零售觀光業人口雖多，薪資卻不夠高，高雄產業需要多元化，「讓市民感受到實質薪資所得提高，比什麼都重要」。

對於公教軍警消後援會成立，柯志恩說，軍公教、警消退休團體，長期是國民黨的好朋友，也是社會中流砥柱，退休後有餘力可在不同領域幫她推廣宣傳。

柯志恩上午出席公教軍警消後援會成立大會，晚上將到旗山竹峰寺舉行廟口開講。此外，柯志恩也將於30日舉行「南方響起誓師大會」，邀國民黨南部縣市首長參選人一起參加。50歲的柯志恩是屏東潮州人，為了這次高雄市長選舉，今年7月間將戶籍遷到新興區。（編輯：孫承武）1111026