4大工商團體規劃訪陸 邱垂正：樂觀其成

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）中共20大落幕後，台灣4大工商團體規劃訪陸。陸委會副主委邱垂正今天表示，對於正常健康交流樂觀其成。

邱垂正上午在立法院備詢，被問及上述議題時表示，只要不影響國家主權和自由民主，對於兩岸正常健康有序交流，都樂觀其成。

至於大陸國台辦人事將大幅改組，陸委會如何評估對台可能衝擊的問題，邱垂正指出，中共對台政策有一貫性，不論人事如何調整，仍將服膺於領導人思想。陸委會向來不評論中共人事安排，會持續關注中共20大之後的相關發展。

另11月下旬台灣將舉行地方選舉，關於台商回台投票權益，若不開放小三通，現在航班航點明顯不夠，陸委會是否不鼓勵台商回台投票？

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邱垂正對此否認，並說小三通復航仍需兩岸雙方航運主管機關許可，重啟小三通一直是台灣目標，正不斷評估及準備推進，CIQS（通關、證照、檢疫、安全的單位）都在堅守崗位、蓄勢待發，還在做整體情勢考量，多一分考量就多一分保障。

針對工總、商總、三三會、工商協進會4大工商團體規劃訪問中國大陸一事，大陸國台辦發言人馬曉光昨天說，大陸熱忱歡迎台灣主要工商團體組團訪問，熱忱歡迎廣大台灣民眾多到大陸走走看看，暢敘親情，深化合作，共謀發展。（編輯：周慧盈）1111027