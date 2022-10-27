更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

4大工商團體規劃訪陸 邱垂正：樂觀其成

2022/10/27 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北27日電）中共20大落幕後，台灣4大工商團體規劃訪陸。陸委會副主委邱垂正今天表示，對於正常健康交流樂觀其成。

邱垂正上午在立法院備詢，被問及上述議題時表示，只要不影響國家主權和自由民主，對於兩岸正常健康有序交流，都樂觀其成。

至於大陸國台辦人事將大幅改組，陸委會如何評估對台可能衝擊的問題，邱垂正指出，中共對台政策有一貫性，不論人事如何調整，仍將服膺於領導人思想。陸委會向來不評論中共人事安排，會持續關注中共20大之後的相關發展。

另11月下旬台灣將舉行地方選舉，關於台商回台投票權益，若不開放小三通，現在航班航點明顯不夠，陸委會是否不鼓勵台商回台投票？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱垂正對此否認，並說小三通復航仍需兩岸雙方航運主管機關許可，重啟小三通一直是台灣目標，正不斷評估及準備推進，CIQS（通關、證照、檢疫、安全的單位）都在堅守崗位、蓄勢待發，還在做整體情勢考量，多一分考量就多一分保障。

針對工總、商總、三三會、工商協進會4大工商團體規劃訪問中國大陸一事，大陸國台辦發言人馬曉光昨天說，大陸熱忱歡迎台灣主要工商團體組團訪問，熱忱歡迎廣大台灣民眾多到大陸走走看看，暢敘親情，深化合作，共謀發展。（編輯：周慧盈）1111027

邱垂正
中共是恐怖情人？邱垂正：可能有暴力傾向 邱垂正：中共新時代要有新思維 盼兩岸良性互動
馬曉光
國台辦回應提前武統論：3種人提出 動機各不同 國台辦記者會 中共20大報告黨章涉台內容成焦點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族