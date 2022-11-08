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立委提三金頒獎典禮各地輪辦 李永得：須考量場地規格

2022/11/8 13:56（11/8 14:29 更新）
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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委許智傑今天質詢指出，金馬獎、金鐘獎、金曲獎通常在北部舉辦，希望文化部思考改為北中南輪流舉辦，創造不同風範。文化部長李永得回應，考量活動規模很大，需要仔細評估，也牽涉到場地規格。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長施政報告，並備質詢。

許智傑質詢指出，金馬獎、金鐘獎、金曲獎合稱「三金」，根據統計，金曲獎33屆以來有4次在高雄舉辦，而金鐘獎開辦至今共58屆，僅於2006年移師高雄舉辦一次，金馬獎至今舉辦59屆，在高雄、台中、台南各地前後舉辦過數次。

許智傑表示，未來「三金」頒獎典禮應考慮在北中南地區輪流舉辦，為中部、南部帶來龐大商機，相信也會有不同風範。

李永得說，今年金曲獎在高雄舉辦，辦得很成功，場地也非常合適；立委所提意見，大家很贊成，但這牽涉到最基本的就是場地規格，因為這些活動的規模很大，要考慮包括活動空間、媒體採訪空間、工作人員進出空間等，都需要仔細評估，如果有機會到外面舉辦，很好，但前提是場地問題。（編輯：郭無患）1111108

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