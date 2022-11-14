國際宗教自由高峰會 擬明年5月在台灣舉行

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（中央社記者范正祥台北14日電）國際宗教自由（IRF）秘書處主席馬恩扎今天拜會立法院長游錫堃時表示，規劃明年5月在台灣舉辦國際宗教自由高峰會。游錫堃表示，中共相當害怕自由民主燈塔的台灣對其影響，未來終有一日讓中國落實自由、民主與人權。

馬恩扎訪團一行今天到立法院拜訪游錫堃，立法院秘書長林志嘉等人在場。游錫堃致詞時指出，台灣民主化過程中除了台灣人民、長老教會等眾人的努力外，國際支持也是相當重要的一環，使台灣民主化的歷程得以成功。他向外賓表示，立法院正在籌備明年2月1日開展的台灣新國會30週年特展。

馬恩扎表示，過去4年她擔任美國國際宗教自由委員會主席，在該委員會的年度人權報告，說明了全世界的人權狀況持續惡化中，反觀台灣則是宗教自由的燈塔。

馬恩扎指出，她目前擔任國際宗教自由秘書處主席，積極促進宗教自由基礎建設，並規劃明年5月在台灣舉辦國際宗教自由高峰會，邀請游錫堃能撥冗參加。

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對華援助協會創辦人傅希秋牧師等人今天與馬恩扎同行拜訪游錫堃。傅希秋說，過去10多年曾多次訪台，台灣為宗教自由努力的歷史可以推廣到世界各處，台灣在長老教會及西藏基金會的協助下設立了國際宗教自由圓桌會議，甚盼台灣為國際社會及宗教自由受限的國家地區帶來重大幫助，並提升台灣自由燈塔的地位。

此外，游錫堃也進一步向訪賓表示，中共相當害怕自由民主燈塔的台灣對其的影響，盼望未來與國際宗教自由、美國國家民主基金會等國際間有志之士一起推動國際自由、民主與人權，終有一日也能影響中國落實自由、民主與人權。（編輯：林克倫）1111114