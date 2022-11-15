視訊會晤日本函館市長 賴清德盼強化台日交流

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（中央社記者葉素萍台北15日電）副總統賴清德今天以視訊方式會晤日本函館市長工藤壽樹，期待日本跟台灣能夠強化各項領域的交流，讓兩國邦誼更加穩固，人民的各項合作也更加密切。

賴副總統今天下午在總統府接見日本函館市訪團，市長工藤壽樹因為確診無法親自來到台灣，因此以視訊方式出席。

賴副總統致詞時首先祝福工藤早日康復，並盼能早日與工藤面對面晤談，進行交流。他歡迎包括副市長谷口諭、議長浜野幸子、函館商工會議所久保俊幸會頭及函館觀光協會森健二會長等人，率領函館市各界來台灣訪問。

賴副總統感謝工藤在台灣發生重大災難時，即時伸出援手協助台灣，包括2018年花蓮大地震及2021年太魯閣列車重大事故，非常感謝他們對台灣的支持，以及對受災民眾的關心與照顧。

副總統提到，2012年，他在台南市長任內，曾率團前往函館進行醫療、農業與觀光交流，至今仍無法忘懷函館的夜景、楓樹的美景以及美食。他在擔任行政院長期間，也與工藤保持書信往來，兩人是老朋友，他非常歡迎工藤日後能再來台灣訪問。

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副總統指出，浜野幸子今年6月號召成立「函館市議會日台友好議員連盟」，市議會不分朝野，27名議員全員加入；此外，在台灣遭遇中國軍演，兩岸出現重大威脅的時候，該連盟也公開表達對台灣的支持。對此，他要表達由衷感謝。

副總統表示，非常期待日本跟台灣能夠強化各項領域交流，讓兩國邦誼更加穩固，人民各項合作更加密切。同時，也期待未來雙方能逐步復航，加強經貿與觀光的合作。面對天然災害互相協助；面對極權主義的擴張、挑戰及威脅，也能夠團結合作，共同穩定印太區域的和平與安全。（編輯：林興盟）1111115