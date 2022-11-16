俄烏戰殃及波蘭 外交部：將採因應作為助平息戰爭

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）針對俄羅斯轟炸烏克蘭並波及鄰近波蘭城鎮，外交部今天表達高度關切及遺憾，並強調將與美歐等理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為，協助烏克蘭早日平息戰爭。

外交部發布新聞稿指出，15日烏克蘭境內大城及能源設施遭俄羅斯導彈猛烈攻擊，另外波蘭東部城鎮也遭飛彈擊中，這些軍事行動都造成無辜百姓傷亡，台灣政府對此發展表達高度關切及遺憾，並再次譴責違反「聯合國憲章」破壞和平、侵略他國的戰爭行為，敦促立即停止軍事行動，儘速恢復和平對話。

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外交部指出，台灣作為國際民主陣營成員國家，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，台灣重申尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。

外交部強調，台灣將持續與美歐及其他理念相近國家緊密協調，採取適當的因應作為，協助烏克蘭早日平息戰爭，恢復區域及全球的和平與穩定。（編輯：蘇龍麒）1111116