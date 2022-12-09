反對活摘器官 立委擬推動立法防制

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（中央社記者郭建伸台北9日電）明天是世界人權日，民進黨立委許智傑等人今天呼籲，台灣應響應國際，推動立法打擊防制活摘器官。許智傑表示，中國白紙運動讓台灣的立法更具指標，台灣更該發揮自身力量，制止中國共產黨的暴行。

立委許智傑、郭國文、張廖萬堅、賴惠員、陳素月及陳椒華今天與台灣國際器官移植關懷協會，舉行「人權日反活摘器官立法起跑國際」記者會。

許智傑表示，他將與主管機關討論，提出打擊及防制活摘器官法草案；目前已有數10位立委表態支持立法，盼建構更完善的法規，避免活摘器官的暴行繼續上演。

許智傑表示，中國白紙運動讓台灣的立法更具指標，台灣更該發揮自身力量，制止中國共產黨的暴行。

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張廖萬堅表示，中國政府踐踏人權行為，除了法輪功以外，今年聯合國也指出中國共產黨強迫新疆維吾爾族勞動行為屬於奴役；台灣是自由民主的國家，應和世界各國一起聲援白紙革命、關注中國人權。

台灣國際器官移植關懷協會強調，作為國際反活摘立法運動的推手，近年來挖掘活摘器官的暴行使國際重視，國際組織、人權團體、各國政府的調查報告及專家分析更確定，活摘及盜賣人體活體器官是中共獨裁政權下主導的暴行，呼籲各國建構法律防護網懲治及防制活摘器官暴行。（編輯：張均懋）1111209