李貴敏投身法律39年 出書助民眾保障自身權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立委李貴敏（左3）出版新書「美魔女律師教你生活不犯錯」，13日上午在立法院舉行發表會，Youtuber歷史哥（左）、台北市前副市長李永萍（左2）、資深媒體人朱凱翔（左4）、廣播主持人黃士修（左5）出席站台。中央社記者鄭清元攝 111年12月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北13日電）國民黨立委李貴敏今天舉辦新書發表會，表示出書起心動念，源於自己投身法律39年以來的感觸；希望透過比較白話的方式分享法律常識，對一般民眾有所幫助，「知法」的人才握有權利的寶劍。

李貴敏撰寫的「美魔女律師教你生活不犯錯：人人都需要知道的法律常識，自己的人生自己顧！」新書，從政策、新聞、網路、生活等事件切入，也有一些內容源自於一般民眾、專業團體或年輕世代的陳情，盼民眾學會善用法律為自己維權。

李貴敏說，還沒有從政之前，她處理的事情都是國際的像是國際訴訟或協商談判，包括為外國公司在全球維護智慧財產權；擔任立委之後，則一直想為民眾做些事情，特別是法律影響民眾權利和義務的事情，不要讓民眾生活有困擾和障礙。

身兼律師與立委的李貴敏表示，不知法律規範向來都不是個可被接受的理由，也不會因而免除應有的法律責任，必須知道善用法律保障自己的權益，法律不保障「權利休眠」的人，讀者朋友們不妨把這本書當成一部現代社會的自我保護指南。

包括前台北市副市長李永萍在內多位李貴敏的好友，今天也出席了這場新書發表會。李永萍擔任新書發表會主持人，她稱讚李貴敏不僅是專業律師，專長國際商務訴訟，擔任立委的表現也是非常接地氣，對於台灣社會變遷有所了解。（編輯：蘇龍麒）1111213