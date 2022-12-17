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談2024總統大選 陳其邁：任何選舉都攸關台灣安全

2022/12/17 17:26（12/17 18:21 更新）
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民進黨代理主席陳其邁（中）17日受訪表示，民進黨經過敗選，還有很多反省努力空間、要繼續加油。任何一場選舉，尤其是國會跟總統選舉，都攸關台灣安全，也關係到整個東亞地緣政治整體的變動。中央社記者曾以寧攝 111年12月17日
民進黨代理主席陳其邁（中）17日受訪表示，民進黨經過敗選，還有很多反省努力空間、要繼續加油。任何一場選舉，尤其是國會跟總統選舉，都攸關台灣安全，也關係到整個東亞地緣政治整體的變動。中央社記者曾以寧攝 111年12月17日
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（中央社記者曾以寧高雄17日電）代理民進黨主席的高雄市長陳其邁今天說，任何選舉都攸關台灣安全和東亞地緣政治變動，尤其國會和總統選舉；距2024大選還有1年多，副總統賴清德非常認真努力，民調都是參考。

陳其邁今天到橋頭糖廠出席「山本悌二郎銅像」揭幕儀式，並與日本新潟縣佐渡市長渡邊龍五茶敘，會前接受媒體聯訪。現場媒體指出，有民調顯示2024年總統大選中，新北市長侯友宜支持度領先賴副總統和台北市長柯文哲，詢問陳其邁看法。

陳其邁表示，民進黨經過敗選，還有很多反省努力的空間、要繼續加油。任何一場選舉，尤其是國會跟總統選舉，都攸關台灣安全，也關係到整個東亞地緣政治整體的變動，國際友人也非常關心。

陳其邁說，民調都是參考，但相信賴副總統在各項公職都是非常認真努力打拚、非常優秀的政治人物，距離選舉還有1年多，會繼續努力。（編輯：郭諭儒）1111217

#陳其邁
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陳其邁
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