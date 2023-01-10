到宜蘭向黨員報告 賴清德：團結才能讓民進黨進步

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民進黨主席補選候選人賴清德（中）10日晚間到宜蘭縣議會大廳出席「向黨員報告、政見發表會」，聽取地方意見。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年1月10日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到宜蘭聽取地方意見。黨員反映，民進黨基層經營不紮實。賴清德說，雖去年底選舉失敗，但還是要檢討，唯有團結才有機會讓民進黨進步茁壯。

民進黨主席補選15日投票，賴清德今晚到宜蘭縣議會大廳，舉辦「向黨員報告、政見發表會」。

與會者提出的意見及建議包含國土安全保護、交通、農漁業及地方黨部經營與服務等建議；也有黨員反映，民進黨基層經營不紮實，甚至放著讓基層去爛，無法貼近民心，這個問題如果不好好面對，下次選舉還是會輸。

賴清德表示，民進黨有「清廉、勤政、愛鄉土」及「綠色執政、品質保證」兩大招牌，民進黨這次一定要面對去年底大選失敗的教訓、吸取經驗，重新出發。

賴清德說，總統蔡英文已宣布將義務役役期恢復為1年。他認為，這項「強化全民國防兵力結構調整方案」會根據役男專長、興趣、戶籍地來分發，訓練課程也是多元性，也具彈性教育制度，薪資也會相對提升。如果中國大陸不放棄武力攻台，就要做好守護台灣，抵抗中國大陸入侵的準備。

交通部分，賴清德表示，近來發生許多交通憾事，他會向蔡總統報告，希望行政院、交通部建立「以人為本」的交通管理政策。

他指出，全國稅收去年超徵新台幣4500億元，主因就是總體經濟表現不錯，讓工商界都有賺錢，這是全民共同努力打拚的成果，政府並沒有提高人民的稅金。

賴清德表示，民進黨執政這幾年來，可能重心都在中央或立法院，地方組織都沒有發揮功能，未來一定要加強地方人才培育，讓這些人才投入基層選舉，也希望地方黨部加強黨員服務。

賴清德允諾擔任黨主席後，首要凝聚黨內團結力，重振旗鼓、穩定政局，協助國家各項政策順利推動，並找回創黨精神及過去執政的光榮。（編輯：張銘坤）1120110