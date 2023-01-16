外交部：聘公關公司對美遊說是長年作法 不分黨派

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

媒體報導政府重金請公關公司遊說美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西，外交部表示，駐美代表處聘公關公司是一貫作法。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）針對媒體報導政府重金請公關公司遊說美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西，外交部表示，駐美代表處聘公關公司是一貫作法，有心人士的指控悖離事實，是與境外敵對勢力合流，企圖分化社會、醜化台美關係。

中國時報今天報導指出，國民黨立委李貴敏查閱美國司法部公開的遊說紀錄，外交部與裴洛西來往多透過前眾議院多數黨領袖蓋哈特（Dick Gephardt）所經營的公關公司。駐美代表處聘請5家公關公司在華府進行遊說，每月共支付10.2萬美元，1年預算達新台幣3672萬。

外交部今天發布新聞稿指出，針對特定媒體再次謬傳政府花錢請公關遊說裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台甚至進行大內宣，外交部再次駁斥此為不實謠言，絕非事實。

外交部指出：駐美國代表處聘用公關公司提供諮詢，並擴大對美國工作的觸角，是政府長年的一貫作法，世界各主要國家也都普遍採用；公關聘用一向嚴格符合當地國法規，並依據台灣對美工作業務實際需求及整體情勢相應調整。近年來相關支出的經費規模大致持平，也由立法院依法進行完整、透明的監督。

外交部表示，政府聘請公關公司協助推動政務，一向基於全面性任務需要，不會針對單一活動或個案。各公關公司每年依美國國內法向美國司法部申報的工作內容，必須嚴格依據美國相關法規律定格式及與台灣的工作保密規範，若僅依公關申報的列舉報表評論台灣對美工作，將完全流於斷章取義、以偏概全，絕非負責任作法。

外交部表示，有心人士將此資訊惡意扭曲為政府出巨資遊說裴洛西議長率團訪台，並引申因此造成兩岸局勢緊張，又暗指政府聘用公關是為特定政黨的利益或營造對特定政黨有利的政治環境，嚴重悖離事實，更明顯是與境外敵對勢力合流，企圖誤導視聽、分化台灣社會、醜化台美友好關係。

外交部重申，聘用公關公司是政府長年的一貫作法，從來不分黨派，特此呼籲特定政黨及相關媒體，回歸專業與中立，切勿在未掌握事實全貌前，惡意攻擊外交工作。1120116