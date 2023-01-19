考試院：警察、國安、鐵路特考等6/10起舉行

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（中央社記者賴于榛台北19日電）考試院今天透過新聞稿說明，考試院會上午通過今年警察特考、一般警察特考、國安人員特考、鐵路特考及退除役軍人轉任公務人員考試5項考試，將於6月10日至12日舉行。

考試院說明，上述5項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安人員特考第二試及第三試、鐵路特考佐級考試場站調車、機械工程、養路工程等3類科第二試集中於台北考區應試外，其餘考試均分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行。

各考試類別組、類科及暫定需用名額部分，考試院說，警察特考三等設行政警察人員等13類別組287名、四等設行政警察人員等5類別組1175名，合計1462名；一般警察特考三等設行政警察人員等6類別組41名、四等設行政警察人員等4類別組1336名，合計1377名。

國安人員特考三等設政經組（選試英文）等7組別42名、五等設行政組等3組別30名，合計72名；鐵路特考高員三級設會計等4類科16名、員級設事務管理等7類科123名、佐級設事務管理等9類科548名，合計687名；退除役軍人轉任公務人員考試三等設一般行政等8類科共85名、四等設一般行政等4類科共16名，合計101名。

考試院說，相關應考資格、應試科目等細節，將依照各考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。

考試院也提醒，為應部會業務需要及推動2030雙語政策，2項警察人員考試外事警察人員類別考試的應考資格條件，今年起按選試語文別，將英文檢定納入應考資格條件，即選試英語應考人應通過歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1、選試日語應考人應通過CEFR A2等級。（編輯：郭無患）1120119