江啟臣：有實力才有和平 台英關係預期將深化

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國民黨立法委員江啟臣近日率團訪問英國，與英國國會議員、智庫、產業界、僑界交流。他接受中央社採訪指出，有實力才可能有真正和平。他提到，台、英關係預期將日益深化、強健。中央社記者陳韻聿倫敦攝 112年2月12日

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）前國民黨主席、立法委員江啟臣近日訪問英國。他告訴中央社，有「實力」才可能有真正和平；尋求和平不必然意味委曲求全，但若無實力作後盾，言行即容易缺乏可信度，國家利益恐怕也難以維護。

他提到，「嚇阻」涵蓋軍事與非軍事層面，兩個層面必須同步經營。他說，訪英期間曾向英國國會外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）傳達，台灣與盡可能多的國家、包括英國深化關係，有助嚇阻北京。江啟臣也強調，台灣必須能展現對其他國家的實質重要性。

他說，各國最終都是依據自身國家利益行動，無論考量的是價值體系或實質利益。任何一個國家的民眾都不希望看見「對自己不利的事」發生，台灣民眾顯然不希望台海爆發軍事衝突；然而，若不尋求透過政治手段和「對話」解決問題，恐怕就得比拳頭大小，這樣的情況不見得對台灣有利。

江啟臣近日以「立法院台灣-英國國會議員交流協會」會長身分率團訪問英國，6至10日與克恩斯、國防委員會主席艾伍德（Tobias Ellwood）、台英國會小組（APPG）成員等英國國會議員，以及皇家聯合軍事研究所（RUSI）、皇家國際事務研究所（Chatham House）和劍橋大學地緣政治中心（Centre for Geopolitics）等智庫、學術界代表交流。

此外，他也考察英國國防產業、人工智慧等領域的台灣新創公司，並與旅英僑界座談。訪團在英期間適逢烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）閃電訪問英國，俄烏戰爭與台海情勢的連結在台、英各項交流活動益發受關注。

江啟臣說，俄烏戰爭導致英國對台海情勢的關注進一步提升；英方認為，戰爭的走向、過程和結果都可能影響北京對台灣的意圖和局勢判斷，這讓印太區域的不穩定和不確定性升高，足以影響英國在區域內的利益。

英國近三年在印太區域動作頻頻，包括申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），成為東南亞國家協會（ASEAN）的「對話夥伴」，與美國和澳洲締結三方安全夥伴關係AUKUS，創歐洲國家先例與日本簽署允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA）。此外，據英方部分人士評估，美國、日本、印度、澳洲的「四方安全對話」（Quad）未來有可能擴大納入英國、法國。

江啟臣分享與英方交流心得指出，考量英國在印太區域的利益，美、英未來在區域內可預期有越來越密切具體的合作，以及對台灣自由民主的重視，可合理期待台、英關係將日益深化、強健。

他提到，交流期間，英國智庫人士對地緣政治的重要性有許多著墨：有別於過往對全球化打破國際既定權力結構、貿易自由帶來政治自由的樂觀想像，國際關係近年呈現由「金錢會說話」往「權力會說話」過渡的趨勢；掌握「權力」就有可能改寫貿易和其他國際往來規範。

該如何應對地緣政治帶動的國際關係和權力平衡改變，江啟臣說，各國內部往往有歧見，這在台灣、美國皆然。至於如何應對台海情勢變化，各國顯然不會只考量與台灣的雙邊關係，而是會綜合考量整體區域局勢，這原則也適用常見「台灣有事，日本有事」相關言論的日本。如何在日益複雜的國際形勢中確保廣大民眾利益、穩定民心，著實考驗台灣當政者智慧。

立委訪團10日晚間與旅英僑民、學生及商會代表座談，駐英國代表謝武樵、僑務組長陳世池也出席，總計約40人與會，現場焦點議題為台海情勢、不在籍投票，僑界提問十分踴躍。（編輯：郭中翰）1120212